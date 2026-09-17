Trưa 17/9, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin về tình trạng 4 nạn nhân trong vụ cháy căn nhà 4 tầng tại số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn (TPHCM) rạng sáng nay.

Bệnh nhân N.Q.V.T (nam giới, 43 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói, bỏng rải rác toàn thân. Bác sĩ chẩn đoán ông T. bị bỏng hô hấp, bỏng da độ II do lửa ở mặt, ngực, bụng và tứ chi, diện tích khoảng 30%.

Người bệnh được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản. Hiện ông đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Các bệnh nhân đang được theo dõi. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân N.Q.T (nam, 14 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, mặt ám khói, bỏng vùng mặt, ngực, bụng và tứ chi. Bệnh nhân bị bỏng hô hấp, bỏng da độ II-III với diện tích khoảng 45% cơ thể.

Sau khi được thở oxy, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình tiếp tục điều trị.

Nạn nhân thứ ba là N.T.T.T (nữ, 38 tuổi), bị bỏng hô hấp, bỏng da độ I-II ở mặt và hai tay, diện tích khoảng 15%. Người bệnh tỉnh khi nhập viện, được thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc và nội soi phế quản, hiện điều trị tại Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình.

Nạn nhân thứ tư là N.P.T (nữ, 15 tuổi), bị bỏng hô hấp, bỏng da độ I-II vùng mặt và hai tay, diện tích khoảng 10%. Bệnh nhân được thở oxy, đặt nội khí quản, truyền dịch, dùng kháng sinh, giảm đau và nội soi phế quản trước khi chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h23 ngày 17/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo cháy tại căn nhà 4 tầng số 101/11 đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn.

Lực lượng chức năng điều động 7 xe chuyên dụng cùng 44 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khi lực lượng chữa cháy có mặt, lửa và khói đã bao trùm khu vực tầng trệt và tầng lửng.

Các tổ công tác triển khai dập lửa, đồng thời tiếp cận bên trong tìm kiếm người mắc kẹt. Năm nạn nhân được giải cứu và đưa đến bệnh viện (4 người đưa tới Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 người đưa vào Bệnh viện Trưng Vương). Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 người đã tử vong tại tầng trệt và tầng lửng.

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