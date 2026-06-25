Đặng Thị Huệ (Huệ Như) là một trong 68 tổ chức, cá nhân bị Vingroup khởi kiện từ tháng 9/2025 về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tập đoàn và lãnh đạo tập đoàn. Do đối tượng cư trú tại Đức nên vụ kiện do Tòa án Đức thụ lý.

Sau nhiều tháng làm việc, ngày 16/6, Tòa Cấp cao Khu vực Frankfurt đã chính thức bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của Đặng Thị Huệ, xác nhận phán quyết của Tòa Khu vực Hanau trước đó, đồng thời giữ nguyên các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt dành cho ông Phạm Nhật Vượng.

Đây là phán quyết chung thẩm. Sau phán quyết này, Đặng Thị Huệ không còn quyền kháng cáo và phán quyết có hiệu lực ngay khi được ban hành.

Cụ thể, tòa án yêu cầu Đặng Thị Huệ gỡ bỏ toàn bộ nội dung, hình ảnh bôi nhọ ông Phạm Nhật Vượng; thanh toán toàn bộ chi phí tố tụng và phí luật sư của Vingroup. Nếu tiếp tục vi phạm, đối tượng sẽ bị phạt hành chính 250.000 EUR cho mỗi lần vi phạm hoặc bị giam giữ từ 6 tháng đến 2 năm.

Đặc biệt, Tòa án Đức nhấn mạnh rằng dù các hình ảnh được tạo dựng bằng công nghệ AI hay chỉnh sửa bằng kỹ thuật số vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật về quyền đối với hình ảnh cá nhân. Tòa án xác nhận ông Phạm Nhật Vượng có quyền yêu cầu ngăn chặn việc phát tán và công bố các hình ảnh liên quan khi chưa có sự đồng ý của ông.

Đặng Thị Huệ là một trong những đối tượng trong danh sách 68 tổ chức, cá nhân bị Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng khởi kiện hồi tháng 9/2025. Cùng với đó, Tòa cho biết các hình ảnh được tạo bằng công nghệ AI hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số vẫn phải tuân thủ quy định pháp luật về quyền đối với hình ảnh cá nhân.

Trước đó, với vụ Lê Trung Khoa, tòa xác định nhiều cáo buộc cụ thể của ông Lê Trung Khoa về Vingroup và VinFast là không có cơ sở, không được chứng minh, gây tổn hại đến quyền nhân thân doanh nghiệp của VinFast Germany GmbH. Tòa án đã ra lệnh cấm ông Lê Trung Khoa tiếp tục đưa tin, phát tán các nội dung này.

Trước đó, tòa án dân sự Việt Nam đã phán quyết các đối tượng như Lê Kim Thy – chủ kênh YouTube THYTV, Nguyễn Văn Hậu – chủ kênh Tony Phèn TV, Mai Thanh Tùng – chủ kênh TikTok Bóc mẽ tài chính mõm... phải công khai xin lỗi VinFast/Vingroup trên trang cá nhân và báo chí; bồi thường tổn thất tinh thần; chịu toàn bộ án phí và bị xử phạt hành chính vì các hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Sau 9 tháng kể từ ngày Vingroup công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân về hành vi đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt về tập đoàn và lãnh đạo tập đoàn (ngày 8/9/2025), 74% đối tượng đã chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm, đăng video xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm. Trong đó, hơn 50 kênh YouTube, trang Facebook, TikTok... đã chủ động nhận lỗi và khắc phục hậu quả chỉ trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Vingroup công bố khởi kiện.