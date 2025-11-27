Sáng 27/11, Tòa án TPHCM đã tuyên bác đơn kiện của Coca-Cola, giữ nguyên quyết định truy thu và xử phạt số tiền hơn 821,4 tỷ đồng của Cục Thuế (trước đây là Tổng cục Thuế), theo thông tin chính thức từ cơ quan thuế.

Vụ kiện xuất phát từ quyết định truy thu và xử phạt của cơ quan thuế đối với Coca-Cola, với lý do doanh nghiệp không kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, đồng thời liên tục báo lỗ trong nhiều năm.

Quyết định truy thu và xử phạt của Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) xuất phát từ kết quả thanh tra toàn diện kéo dài từ năm 2019, đối chiếu hồ sơ hoạt động của Coca-Cola trong giai đoạn 2007-2015.

Qua thanh tra, cơ quan thuế xác định số lỗ mà Coca-Cola khai báo trước đây cần điều chỉnh - “giảm lỗ” hơn 762 tỷ đồng, đồng thời truy thu hơn 471 tỷ đồng tiền thuế, cộng phạt và tiền chậm nộp dẫn tới tổng số tiền hơn 821,4 tỷ đồng.

Coca-Cola vẫn bị truy thu thuế hơn 821 tỷ đồng. Ảnh: L.B

Trước đó, Sở Tài chính TPHCM cho biết, Dự án Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam có thời hạn hoạt động là 30 năm kể từ ngày 27/9/1995. Đến ngày 27/9/2025, dự án hết thời hạn hoạt động.

Hồi tháng 2/2025, Công ty Coca-Cola Việt Nam đã có văn bản cam kết không thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án sau thời điểm này.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư phải làm thủ tục chấm dứt dự án khi hết thời hạn hoạt động. Căn cứ Luật Đầu tư 2020 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP, sau khi dự án chấm dứt, nhà đầu tư được tiếp tục sử dụng đất tối đa 24 tháng để thanh lý và xử lý tài sản gắn liền với đất.

Dự án trên của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam nằm tại phường Linh Xuân, TPHCM, có tổng vốn đầu tư hơn 715 triệu USD (tương đương 13.000 tỷ đồng - tỷ giá tại thời điểm cấp chứng nhận đầu tư).

Tháng 7 vừa qua, Coca-Cola Việt Nam đã khánh thành nhà máy mới với tổng vốn đầu tư 136 triệu USD tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh). Với diện tích 19 ha, đây là nhà máy có quy mô lớn nhất trong ba cơ sở sản xuất của Coca-Cola tại Việt Nam, với công suất lên tới 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm.