Báo Kyiv Post trích dẫn thông cáo ngày 20/11 của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng Kiev vào đêm 19/11 đã tập kích nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga ở thành phố Ryazan, cách thủ đô Moscow 180km về phía đông nam. Các nhân chứng kể đã nghe thấy ít nhất 10 tiếng nổ và chứng kiến các đám cháy lân cận cơ sở chế biến dầu thứ cấp.

Ảnh: Exilenova+

Truyền thông Nga đưa tin, nhà chức trách Ryazan đã phát đi cảnh báo về mối đe dọa của máy bay không người lái (UAV) vào nửa đêm ngày 19/11. Khoảng 2h sáng ngày hôm sau, các kênh Telegram địa phương bắt đầu đăng tải thông tin về nhiều vụ nổ, trong khi người dân kể đã nhìn thấy các UAV trên bầu trời thành phố và các khu vực xung quanh.

Đây là vụ tấn công thứ 2 của quân Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Ryazan trong vòng một tuần qua.

Cùng ngày, Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine cho biết, đơn vị của ông đã tấn công nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar Krai của Nga vào đêm 19/11. Hiện chưa rõ cơ sở này hứng chịu tổn thất ra sao trong vụ tấn công.

Moscow tuyên bố sẵn sàng hòa đàm trực tiếp với Kiev

Đài RT dẫn lời phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga hiện vẫn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây tuyên bố, Kiev đang nỗ lực khôi phục hình thức đàm phán Istanbul, vốn đã bị đình trệ sau 3 vòng thương lượng với Moscow hồi đầu năm nay. Phát ngôn viên Điện Kremlin đổ lỗi sự đình trệ “do chính quyền Kiev không muốn tiếp tục đối thoại”.

Tại cuộc họp báo hôm 20/11, khi được hỏi về “kế hoạch hòa bình 28 điểm” do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, ông Peskov nhấn mạnh, bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cho Ukraine cũng phải giải quyết những căn nguyên của cuộc xung đột với Nga. Quan chức này nói thêm, dù vẫn duy trì liên hệ với Mỹ nhưng Moscow hiện không có bất kỳ cuộc tham vấn hay đàm phán chính thức nào với Washington về một lộ trình như vậy.