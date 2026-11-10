Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thúc đẩy hợp tác các địa phương Việt Nam và Nhật Bản, trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh…

Sáng 10/11, tại Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Nikai Toshihiro, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt; bà Koike Yuriko, Thống đốc Tokyo; ông Hanazumi Hideyo, Thống đốc tỉnh Niigata; ông Nagasaki Kotaro, Thống đốc tỉnh Yamanashi; ông Ichimi Katsuyuki, Thống đốc tỉnh Mie; ông Miyazaki Izumi, Thống đốc tỉnh Wakayama.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng khi quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam với sự tin cậy chính trị cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng những tình cảm tốt đẹp, chân thành của nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc các địa phương của Nhật Bản đã dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Nikai Toshihiro. Ảnh: TTXVN

Nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và các Thống đốc, chính quyền các địa phương của Nhật Bản có những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, giao lưu nhân dân, góp phần vun đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Hoan nghênh hoạt động hợp tác giữa các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã sắp xếp đơn vị hành chính, giúp tập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng; tạo thuận lợi phát huy nguồn lực đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư...

Nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản đánh giá cao việc hai bên ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ hai nước phát triển thực chất, toàn diện, hiệu quả hơn.

Bày tỏ khâm phục về sự đổi mới, chính sách phát triển đúng đắn và sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc các địa phương Nhật Bản mong muốn có nhiều doanh nghiệp tại các địa phương hợp tác đầu tư, đồng thời mong muốn tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với thiên tai.

Các đại biểu của Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và ủng hộ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác như: hợp tác du lịch, hợp tác phát triển công nghệ trong nông nghiệp; lao động, nông nghiệp, khoa học công nghệ, năng lượng, giao lưu các địa phương và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam cùng các Thống đốc Tokyo, Yamanashi, Niigata, Mie, Wakayama. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nguyên Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Nikai Toshihiro và Thống đốc một số địa phương của Nhật Bản tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam, trong lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh…

Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp các địa phương của Nhật Bản hợp tác, đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thông báo về thành công của Đại hội 14, các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới của Việt Nam.

Việt Nam và Nhật Bản đã thống nhất đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện lên tầm cao mới với vị trí là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường. Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy tốt đẹp quan hệ với Nhật Bản; tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn hai Đảng tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương chính đảng, tiếp tục triển khai hiệu quả trao đổi lý luận thường xuyên; mong muốn Đảng Cộng sản Nhật Bản tiếp tục ủng hộ hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới, có tiếng nói với Chính phủ Nhật Bản tạo điều kiện xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, thuận lợi cho công dân Việt Nam làm việc tại Nhật Bản.

Trân trọng tình cảm hữu nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Shii Kazuo nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Nhật Bản luôn kiên định ủng hộ và tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế quốc tế; luôn ủng hộ quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển đi vào chiều sâu, bền vững.

Tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn chân thành những đóng góp của Đảng Duy tân Nhật Bản đối với sự phát triển của quan hệ hợp tác và hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Fujita Fumitake tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường; đẩy mạnh hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Đảng Duy tân Nhật Bản với Việt Nam.

Đồng Chủ tịch Đảng Duy tân Nhật Bản Fujita Fumitake mong muốn tăng cường hợp tác, giao lưu giữa Đảng Duy tân Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản trên các lĩnh vực, đặc biệt là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.