Sáng 16/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong hai chuyến thăm Pháp (10/2024 và 9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò và ảnh hưởng của Pháp trong không gian Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Pháp nhằm đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng chung và ổn định bền vững của không gian Pháp ngữ và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp.

Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó truyền thống lâu đời giữa hai nước cũng như trong khuôn khổ Pháp ngữ, đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp của Việt Nam trong quá trình phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ.

Pháp luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam giải quyết các thách thức toàn cầu trong khuôn khổ song phương cũng như trong nỗ lực chung với Cộng đồng Pháp ngữ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: TTXVN

Trong kinh tế, thương mại và đầu tư, hai lãnh đạo nhất trí tập trung triển khai tốt các dự án hợp tác chiến lược có tính biểu tượng, lan tỏa như dự án vệ tinh quan sát Trái Đất, đường sắt đô thị và năng lượng tái tạo.

Với khoa học, công nghệ - là trụ cột mới trong quan hệ song phương, hai lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu và sẽ tập trung tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, chuyển giao, làm chủ công nghệ trong các lĩnh vực như hàng không vũ trụ, đường sắt tốc độ cao, kinh tế biển xanh, công nghệ lượng tử.

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương hai nước; nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký về giáo dục - đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt...

Hai lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau để thúc đẩy hợp tác kinh tế số tại không gian Pháp ngữ và trong các khuôn khổ đa phương khác. Hai lãnh đạo nhất trí sẽ sớm gặp lại ngay cuối năm nay để trao đổi các ưu tiên hợp tác mà hai bên đang tích cực triển khai.

Gặp Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại tình cảm mà Thủ tướng đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm Canada tháng 9. Thủ tướng Canada nhấn mạnh coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá việc thiết lập đối tác chiến lược đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước.

Hai lãnh đạo đánh giá tích cực tiến độ triển khai các cam kết, thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm vừa qua. Hai bên nhất trí tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư, tăng cường phối hợp kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa ASEAN và Canada trong năm 2027.

Đồng thời, hai bên đã thảo luận về phương hướng phát triển hợp tác về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ tiên tiến, giáo dục - đào tạo trong các ngành công nghệ cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tăng cường phối hợp toàn diện khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch APEC năm 2027, Canada là nước chủ nhà hội nghị cấp cao Pháp ngữ năm 2028 và Chủ tịch APEC năm 2029.

Gặp Tổng thống Rwanda Paul Kagame, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, tạo động lực mới về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; làm sâu sắc các lĩnh vực truyền thống như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đồng thời mở rộng các cơ hội trên các lĩnh vực mới như viễn thông, công nghệ thông tin, phát triển đô thị, giao thông xanh và khai khoáng.

Trong trao đổi với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hợp tác kinh tế - thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước khi tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 960 triệu USD, minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Trên cơ sở đà phát triển thuận lợi, hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy đàm phán để nâng cấp FTA thế hệ mới; tăng cường kết nối giao thông và vận tải đa phương thức để đưa hàng hóa hai nước đến thị trường của nhau và các nước trong khu vực châu Á và châu Âu; trao đổi, thống nhất về cấp học bổng cho sinh viên trao đổi giữa hai nước.

Gặp Thủ tướng Andorra Xavier Espot Zamora, hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức các hoạt động trao đổi các cấp, tạo đà phát triển quan hệ và hiện thực hóa các tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược. Đồng thời, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức quốc tế mà hai nước cùng là thành viên.