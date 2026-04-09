Theo đó, Chủ tịch nước bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND tối cao đối với: bà Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TAND tối cao; ông Nguyễn Văn Cường, Thẩm phán TAND bậc 3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội; ông Lê Hưng Dũng, Thẩm phán TAND bậc 3, Chánh án TAND tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Thanh Phong, Thẩm phán TAND bậc 3, Chánh án TAND TPHCM; ông Đỗ Mạnh Tăng, Thẩm phán TAND bậc 3, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Hải Thanh, Thẩm phán TAND bậc 3, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội; ông Nguyễn Hữu Tuyến, Thẩm phán TAND bậc 3, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị; bà Đỗ Thị Hải Yến, Thẩm phán TAND bậc 3, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự TAND tối cao.

Chủ tịch nước cũng bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao Nguyễn Hải Trâm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao đối với Thẩm phán TAND Tối cao Nguyễn Hải Trâm

Trao quyết định và chúc mừng các thẩm phán, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán TAND tối cao và bổ sung lãnh đạo TAND tối cao vào thời điểm này có ý nghĩa quan trọng cả về tổ chức bộ máy và yêu cầu nhiệm vụ.

Đây cũng là yêu cầu cấp thiết của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi hỏi hệ thống tòa án phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự gia tăng về số lượng và tính chất phức tạp của các loại tội phạm, tranh chấp và khiếu kiện, đồng thời phải triển khai chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhưng ngành tòa án đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND tối cao cho các thẩm phán

Tuy nhiên, yêu cầu đối với hệ thống tòa án trong giai đoạn mới rất cao; đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với đòi hỏi ngày càng lớn về bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và giữ vững kỷ cương pháp luật và vì vậy TAND cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng của nhân dân.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hệ thống TAND, nhất là các thẩm phán cần giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động xét xử. Mỗi thẩm phán phải thực sự độc lập trong xét xử, chỉ tuân theo pháp luật; không để bất kỳ áp lực nào chi phối hoạt động xét xử; không để lợi ích cá nhân, quan hệ riêng tư làm ảnh hưởng đến sự công tâm, khách quan của phán quyết.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng xét xử, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, cốt lõi của hệ thống tòa án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý mỗi bản án, quyết định phải bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý, có sức thuyết phục và có tác dụng giáo dục, định hướng xã hội; cần tiếp tục hạn chế tối đa các trường hợp án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; tuyệt đối không để xảy ra oan, sai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy vai trò của TAND tối cao trong việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và tham gia hoàn thiện thể chế.

Các Thẩm phán TAND tối cao tuyên thệ sau khi nhận quyết định bổ nhiệm

Các Thẩm phán TAND tối cao không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, mà còn có trách nhiệm tổng kết thực tiễn, phát triển án lệ, góp phần định hướng áp dụng pháp luật trong toàn hệ thống và tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Phán quyết của TAND tối cao phải thực sự có giá trị chuẩn mực, có tính dẫn dắt và định hướng thực tiễn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án trong sạch, liêm chính, kỷ cương; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp; phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, không vì bất kỳ lý do gì mà dung túng sai phạm; tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống tòa án hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Nêu rõ mục tiêu đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của hoạt động tư pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, tòa án phải thực sự gần dân, hiểu dân, lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất của hoạt động tư pháp.

Mỗi phán quyết của tòa án phải góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào sự công bằng và nghiêm minh của pháp luật.