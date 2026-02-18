Tham gia chuyến công tác cùng Tổng Bí thư Tô Lâm có: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình tại Washington D.C vào ngày 19/2 với tư cách thành viên sáng lập.

Tổng Bí thư sẽ cùng các thành viên khác của Hội đồng trao đổi xác định các công việc mà Hội đồng sẽ tiến hành nhằm triển khai kế hoạch hòa bình cho khu vực Gaza theo Nghị quyết 2830 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Sự tham dự của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển.

Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nêu rõ, chuyến công tác này nằm trong khuôn khổ hoạt động đa phương, nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp mời Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Hội đồng với tư cách thành viên sáng lập và mời Tổng Bí thư dự cuộc họp khai mạc này.

Sự tham dự của Tổng Bí thư là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai nước trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác chiến lược toàn diện.