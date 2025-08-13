Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan cho biết, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Busan không chỉ là một cơ quan ngoại giao mới, mà còn là cánh cửa mở rộng, nơi bắt đầu của những hành trình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan. Ảnh: V.H

Thành phố Busan có đông người Việt Nam sinh sống, học tập, ngày càng hội nhập với cộng đồng địa phương, gắn mình cùng với sự phát triển của thành phố. Việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với cộng đồng người Việt Nam.

Bà Đoàn Phương Lan khẳng định Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cam kết sẽ là ngôi nhà chung của bà con, nơi mà mỗi người dân Việt Nam có thể tìm thấy sự hỗ trợ, sẻ chia và kết nối; cầu nối tin cậy để các doanh nghiệp hai nước tìm thấy đối tác, chia sẻ cơ hội và cùng nhau phát triển...

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun. Ảnh: V.H

Thị trưởng thành phố Busan Park Hyeong Jun nhận định, việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan mang một ý nghĩa vô cùng to lớn, là minh chứng sống động cho quan hệ liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia; là cầu nối vững chắc đưa quan hệ địa phương mở rộng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân.

Thị trưởng Park Hyeong Jun tin tưởng sự ra mắt của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan chắc chắn sẽ góp phần tạo nên những động lực mới, mở rộng không gian hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp 80 năm ngành Ngoại giao" cho ông Park Soo Kwan, nguyên Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan - Gyeongnam. Ảnh: V.H

Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu Việt Nam và lãnh đạo thành phố Busan, đại diện Chính phủ Hàn Quốc đã dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác TPHCM-thành phố Busan (Hàn Quốc).

Chủ tịch Hội đồng thành phố Busan Ahn Seong Min chia sẻ cách đây đúng 30 năm, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM (trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của Việt Nam) và thành phố Busan (cửa ngõ quan trọng Đông Nam của Hàn Quốc) chính thức được thiết lập.

Đó không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng, mà còn là dấu mốc khai mở một hành trình giao lưu, kết nối và phát triển bền vững giữa hai thành phố năng động bậc nhất của hai quốc gia.

Ông bày tỏ hy vọng vào tương lai hợp tác phát triển của hai thành phố; khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ TPHCM để cùng nhau phát triển.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu. Ảnh: V.H

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu cho hợp tác liên kết cùng phát triển.

TPHCM đã bước sang một giai đoạn phát triển mới, với không gian mới, tiềm lực mới, điều kiện mới, cùng nhiều thời cơ và thách thức mới, là đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tối ưu hóa phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao...

TPHCM đang tập trung kiến tạo và xây dựng một trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và du lịch biển tầm cỡ khu vực và quốc tế. Trong khi đó, thành phố Busan không chỉ nổi tiếng là trung tâm logistics, công nghiệp đóng tàu, hàng hải hiện đại, mà còn là thành phố của tri thức, đổi mới, sáng tạo và văn hóa.

Thành phố Busan đã phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ cao, y tế, giáo dục, công nghiệp văn hóa, đặc biệt là phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.

Điều này mở ra rất nhiều cơ hội lớn cho hợp tác giữa TPHCM và thành phố Busan, trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh, như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển và giao lưu nhân dân...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là kết quả của hơn 30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc đã được nâng tầm trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: V.H

Những năm qua, Hàn Quốc đã đóng góp rất tích cực trong sự phát triển của Việt Nam. Thành phố Busan có một vị trí quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước; chúc mừng những thành tựu, những kết quả của Busan đạt được trong thời gian vừa qua.

Việc Việt Nam khai trương Tổng lãnh sự ở đây thể hiện sự coi trọng vị trí của thành phố Busan trong quan hệ đối với Việt Nam, đối với TPHCM và đối với các địa phương khác của Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư, thành phố Busan có rất nhiều những tiềm năng để tiếp tục phát triển quan hệ với Việt Nam. TPHCM là một đô thị lớn của Việt Nam, quy mô tiềm năng đầy đủ với một tầm nhìn phát triển hiện đại.

Thành phố Busan và TPHCM đều là những trung tâm kinh tế lớn, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và của Hàn Quốc, hai bên có nhiều điều kiện để tiếp tục hợp tác cùng phát triển.

Tổng Bí thư mong muốn thành phố Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với nhiều địa phương, nhiều thành phố khác của Việt Nam. Các tỉnh ven biển của Việt Nam cũng có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với thành phố Busan...