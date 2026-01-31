Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Campuchia.

Bên cạnh đó, nhận lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư sẽ diễn ra vào ngày 6/2. Trước đó, ngày 5/2, Tổng Bí thư sẽ thăm cấp nhà nước tới Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: Phạm Hải

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Thời gian qua, hai bên duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại cho an ninh nước kia. Năm 2019, hai bên đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia và đang tiếp tục đàm phán giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới, cắm mốc.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.

Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD.

Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD. Trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam có khoảng 1,11 triệu lượt du khách tới Campuchia (đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia), đón 614.225 lượt du khách Campuchia.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục - đào tạo, giao thông - vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được duy trì và có những đổi mới về hình thức.