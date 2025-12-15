Chiều nay, tại phiên bế mạc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước.