Tổng Bí thư yêu cầu sớm cải cách mạnh mẽ chính sách tiền lương, chính sách nhà ở, bảo đảm cuộc sống để cán bộ, đảng viên 'không cần' tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường: Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Hai Bà Trưng, Vĩnh Tuy và Bạch Mai.
Quốc hội yêu cầu điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và một số loại phụ cấp, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội.
Chiều nay, tại phiên bế mạc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao và Kiểm toán Nhà nước.