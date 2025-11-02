Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, chuyến thăm của Bộ trưởng Pete Hegseth có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh chặng đường dài hai nước đã vượt qua để xây dựng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ ngày càng tin cậy, thực chất và bền vững như hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Pete Hegseth trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và lời mời Tổng thống cùng phu nhân sớm thăm Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, Tổng Bí thư mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy hòa bình, giải quyết các xung đột trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm làm cầu nối hòa bình để tìm giải pháp cho các vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các nguyên tắc đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược, bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cũng đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, giám định hài cốt liệt sĩ Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Những hoạt động hợp tác này, theo Tổng Bí thư, không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc mà còn là nền tảng quan trọng giúp hàn gắn vết thương quá khứ, củng cố thiện chí và lòng tin, mở ra tương lai hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Bộ trưởng Pete Hegseth bày tỏ vinh dự được thăm Việt Nam - quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng thời đánh giá cao vai trò và uy tín lãnh đạo của Tổng Bí thư trong định hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác ở tầm chiến lược cả song phương và khu vực, nhất là trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, đào tạo sĩ quan, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ứng phó với thảm họa thiên nhiên.

Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng và mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng cũng ghi nhận kết quả hợp tác nổi bật trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có các dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa và Đà Nẵng, coi đây là những minh chứng sinh động cho tiến trình hòa giải, hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư tin tưởng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ bước vào “kỷ nguyên mới của hợp tác thực chất và phát triển bền vững”. Ảnh: TTXVN

Bộ Chiến tranh Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để hoàn tất các dự án đang triển khai, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và năng lực của mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Sớm thu xếp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn và đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam duy trì nguyên tắc quốc phòng “bốn không”, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Hegseth và Bộ trưởng Phan Văn Giang, Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên nhất trí tăng cường đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác quốc phòng.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam cũng như quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, tăng cường hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước đề nghị phía Mỹ phối hợp sớm thu xếp chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump, coi đây là dấu mốc lịch sử mới của quan hệ song phương, tạo động lực thúc đẩy các nội dung hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường tại cuộc tiếp

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại cuộc tiếp

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực, trên trường quốc tế, đồng thời cam kết thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong quốc phòng.

Bộ trưởng nhấn mạnh Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đóng vai trò then chốt đối với hòa bình, ổn định tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam. Bộ trưởng mong muốn hai nước mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, đào tạo, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Trao đổi vấn đề khu vực, hai bên bày tỏ ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, đặc biệt là nguyên tắc bảo đảm tự do, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.