Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng và đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm trong khu vực Đông Nam Á.

Chuyến thăm góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và phu nhân Shin Kyunghye. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại thăm Việt Nam, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được.

Ông nhấn mạnh việc Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất về đầu tư trực tiếp, thứ ba về đối tác thương mại của Việt Nam và hai bên đã đạt mốc 5 triệu lượt người thăm nhau trong năm 2024. Ông cho rằng hai bên có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, đã trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của nhau và có mối quan hệ không thể tách rời.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, hai Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao ngoại giao nghị viện và hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Đây là điểm sáng nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát thúc đẩy thực thi các thỏa thuận cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Hàn Quốc, đặc biệt là việc tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2025. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nâng cao vị thế và đạt được nhiều thành tựu. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế. Hai nước cần phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam và Hàn Quốc có thể mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Ông Woo Won Shik mong Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó tạo sự gắn kết hơn nữa giữa người dân hai nước.

Hai bên trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí phối hợp chặt chẽ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Ảnh: Phạm Hải

Hai Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn, mong muốn Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có khoảng 100 nghìn gia đình đa văn hóa Việt - Hàn để họ yên tâm sinh sống, học tập và làm việc lâu dài.

Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước được ký kết nhân chuyến thăm; duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững; thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp giám sát thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ.

Hai bên cũng sẽ tăng cường giao lưu hợp tác và phát huy vai trò cầu nối của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước; tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik ký biên bản ghi nhớ về hợp tác. Ảnh: Phạm Hải

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí phối hợp chặt chẽ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đã ký mới bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Ông Woo Won Shik và đoàn đã dự khán phiên họp của Quốc hội Việt Nam, tham quan khu trưng bày khảo cổ dưới tòa nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik dự khán phiên họp của Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và đoàn tham quan khu khảo cổ bên dưới tòa nhà Quốc hội. Ảnh: Quốc hội