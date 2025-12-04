Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, trong cuộc hộp nội các hồi đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các cuộc tấn công quân sự vào những mục tiêu trên bộ ở Venezuela sẽ sớm bắt đầu. Ông Trump cũng cảnh báo bất kỳ quốc gia nào sản xuất ma túy đều là mục tiêu tiềm năng.

Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu: "Tôi nghe nói Colombia đang sản xuất cocaine. Họ có các nhà máy sản xuất cocaine, đúng không? Và sau đó họ bán cocaine cho chúng ta... Bất kỳ ai làm điều đó và bán ma túy vào đất nước chúng ta đều có thể bị tấn công".

Colombia là đồng minh lâu năm của Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy, nhưng mối quan hệ giữa hai nước đã rạn nứt sau khi ông Trump lên nắm quyền nhiệm kỳ 2.

Ngay sau đó, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã phản ứng và có bài đăng trên mạng xã hội với nội dung: "Đe dọa chủ quyền của chúng tôi là tuyên chiến. Đừng làm tổn hại đến hai thế kỷ quan hệ ngoại giao".

Ông Petro cũng mời ông Trump đến thăm Colombia, quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới để chứng kiến ​​nỗ lực của chính phủ trong việc phá hủy các phòng thí nghiệm sản xuất ma túy. "Hãy đi cùng tôi và tôi sẽ cho các bạn thấy chúng bị phá hủy như thế nào, cứ 40 phút lại có một phòng thí nghiệm bị phá hủy", Tổng thống Colombia bày tỏ.

Kể từ tháng 8, căng thẳng ở Mỹ Latinh gia tăng sau khi chính quyền của Tổng thống Trump đẩy mạnh chiến dịch chống ma túy. Lầu Năm Góc đã triển khai một lực lượng hải quân hùng hậu gồm gần 15.000 quân đến cửa ngõ Venezuela ở vùng Caribe và tấn công nhiều tàu thuyền nghi chở ma túy, khiến hơn 80 người thiệt mạng.