Tờ New York Times (NYT) ngày 6/6 đưa tin việc Tổng thống Mỹ Trump đầu tuần này công khai ủng hộ ứng viên Abelardo De La Espriella trong cuộc bầu cử Tổng thống Colombia đã dấy lên nhiều tranh cãi tại quốc gia Mỹ Latinh.

Những ý kiến phản đối cho rằng sự ủng hộ của ông Trump là dấu hiệu của "sự can thiệp từ nước ngoài vào vấn đề nội bộ của Colombia", trong khi những người ủng hộ lại nói mối quan hệ thân thiết của ông Espriella với Washington là "thế mạnh".

Tuy vậy, vấn đề gây ra nhiều thắc mắc nhất là tính chính danh của ông Espriella. Liệu một công dân mang song tịch Mỹ - Colombia có thể trở thành tổng thống Colombia mà không phải từ bỏ quốc tịch Mỹ hay không?

Ứng viên Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella. Ảnh: Bloomberg

"Không có điều khoản nào trong luật pháp Mỹ yêu cầu một lãnh đạo nước ngoài phải từ bỏ quốc tịch Mỹ. Công dân mang song tịch chỉ có thể mất quốc tịch Mỹ nếu họ muốn từ bỏ quốc tịch đó. Những hành động như tranh cử chức vụ ở nước ngoài không dẫn đến việc mất quốc tịch", Giáo sư Amanda Frost từ Đại học Virginia nói với NYT.

Trong khi đó, cựu Đại sứ Colombia tại Mỹ Luis Gilberto Murillo cũng khẳng định Hiến pháp Colombia không yêu cầu ông De La Espriella phải từ bỏ quốc tịch Mỹ. "Một người có thể có 2 quốc tịch và vẫn trở thành tổng thống Colombia. Đương kim Tổng thống Gustavo Petro có cả quốc tịch Italia và Colombia", ông Murillo cho biết.

Theo truyền thông Mỹ, một số nhà lãnh đạo khác ở Mỹ Latinh cũng là công dân song tịch như Tổng thống Ecuador Daniel Noboa (sinh ra ở Miami, Mỹ), hay cựu Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski (chủ động từ bỏ quốc tịch Mỹ trước khi nhậm chức).

Ông Espriella, 47 tuổi, nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2023 sau khi sống hơn 10 năm ở bang Florida, Mỹ và làm luật sư bào chữa cho các thân chủ nổi tiếng người Colombia. Bản thân ông Espriella không có nhiều kinh nghiệm chính trị và xây dựng chiến dịch tranh cử dựa trên cam kết áp dụng chính sách đối đầu cứng rắn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh tại Colombia.

Ông Espriella cũng không ngại thừa nhận việc học hỏi từ các nhà lãnh đạo trong khu vực. Giống Tổng thống Argentina Javier Milei, ông Espriella đã đề xuất một chương trình cắt giảm mạnh chi tiêu chính phủ, nhưng vẫn bảo đảm ngân sách quốc phòng. Tương tự Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, ông Espriella muốn mở rộng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp để đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các băng nhóm tội phạm.