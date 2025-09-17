Theo báo Guardian, phiên xét xử đầu tiên đối với Tyler Robinson, 22 tuổi đã diễn ra vào ngày 16/9. Các công tố viên bang Utah đang theo đuổi bản án tử hình đối với nghi phạm sát hại ông Charlie Kirk.

Bản ghi nhớ của tòa án cho biết, phía công tố viên cáo buộc Robinson phạm phải các tội danh bao gồm giết người có tình tiết tăng nặng, cản trở công lý và sử dụng vũ khí trái phép. Mẫu ADN khớp với nghi phạm cũng được tìm thấy trên cò súng trường tình nghi được sử dụng trong vụ ám sát.

Bên cạnh đó, các tài liệu cũng tiết lộ về một đoạn tin nhắn của Robinson với bạn cùng phòng, có nội dung cho thấy nghi phạm đã thừa nhận hành vi của mình.

Nghi phạm Tyler Robinson hầu tòa theo hình thức trực tuyến. Ảnh: CNN

"Tôi đã có cơ hội loại bỏ Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều đó" - Robinson viết.

"Cậu không phải là người làm điều đó đúng không?", người bạn cùng phòng hỏi.

"Tôi đã làm vậy, xin lỗi", Charlie Kirk trả lời.

Khi người bạn cùng phòng chất vấn về tội ác của mình, Robinson nói có những "sự thù ghét là không thể thỏa hiệp".

Văn phòng công tố viên nhấn mạnh, đề xuất án tử hình là hoàn toàn "độc lập", dựa trên bằng chứng, hoàn cảnh và tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Theo truyền thông địa phương, nghi phạm Robinson đã tham gia phiên tòa bằng hình thức trực tuyến. Bị cáo đã lắng nghe thẩm phán một cách chăm chú, nhưng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, ngay cả khi bị thông báo có thể phải đối mặt với bản án cao nhất.

Ở cuối phiên tòa, Thẩm phán Tòa quận Utah Tony Graf tuyên bố sẽ chỉ định luật sư bào chữa cho Robinson trước phiên xử thứ 2, dự kiến diễn ra vào ngày 29/9.