Tối 23/4, sau một ngày với nhiều hoạt động, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung có những phút thư giãn dạo quanh Hồ Gươm.

Trong trang phục giản dị, Tổng thống và phu nhân thích thú với những phút trải nghiệm thú vị quanh Hồ Gươm. Dọc các tuyến phố cổ đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục rồi đền Ngọc Sơn, Tổng thống và phu nhân xuất hiện rạng rỡ, đi bộ, ngắm phố phường.

Sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất đông du khách và người dân. Nhiều người nhận ra vẫy chào, Tổng thống và phu nhân thân thiện đáp lại.

Tổng thống và phu nhân dừng chân khá lâu để ngắm nhìn đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc như “dải lụa mềm” rực rỡ ánh đèn về đêm.

Đặc biệt, tại cửa hàng kem Thủy Tạ ở ven Hồ Gươm, phu nhân Kim Hye Kyung đã "rút ví" mua kem cho cả đoàn.

Trong phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc chiều nay, Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam mà ông cảm nhận được tại khu vực Hồ Gươm - "nơi lắng đọng hơi thở nghìn năm văn hiến của Việt Nam", cảm nhận được nguồn năng lượng, nhiệt huyết của Việt Nam từ dòng ánh sáng của những đoàn xe tấp nập trên đường phố.

Ông chia sẻ cảm nhận được tận mắt chứng kiến sự thay đổi năng động của Việt Nam, là trái tim kinh tế của ASEAN, với mức tăng trưởng kinh tế duy trì khoảng 7% mỗi năm trong những năm qua.

Tổng thống cũng nhắc tới những ví dụ về tình hữu nghị giữa hai nước như việc nhóm nhạc nữ Blackpink biểu diễn tại Hà Nội, phở của Việt Nam đã trở thành món ăn quốc dân của cả hai nước. Trong năm 2025, đã có khoảng 5 triệu người dân hai nước đi du lịch, thăm quan lẫn nhau, đặc biệt người Hàn Quốc rất yêu thích thành phố Đà Nẵng của Việt Nam.

Đền Ngọc Sơn, Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ là một trong những điểm đến thường được đưa vào lịch trình thăm Hà Nội, Việt Nam của lãnh đạo các quốc gia, các tổ chức quốc tế.

Bởi các điểm đến thăm đều là những biểu tượng văn hóa, lịch sử mang hồn cốt của Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là những điểm đến không thể thiếu của khách du lịch trong và ngoài nước mỗi khi tới Thủ đô.

Trước đó, Tổng thống Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hye Kyung đã thưởng thức phở tại một nhà hàng trên phố Đinh Liệt.

Trên trang TikTok cá nhân, Tổng thống Lee Jae Myung đã đăng tải 2 clip ngắn về chuyến thăm Việt Nam thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác.

Nhiều cảnh đẹp và điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam như đường phố Thủ đô, TPHCM, Hội An, chợ chồm hỗm Vị Thanh (Cần Thơ)... cùng những hình ảnh trong lễ đón trang trọng tại Phủ Chủ tịch được đăng tải. Tại mỗi bài đăng, có rất nhiều bình luận của người dân Việt Nam chào đón Tổng thống và phu nhân.





