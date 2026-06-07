Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Lee Jae Myung ngày 7/6 đã chính thức đề cử Bộ trưởng Han Seong-sook làm thủ tướng tiếp theo của Hàn Quốc. Dù đề cử thủ tướng cần được quốc hội phê chuẩn nhưng khả năng bà Han được thông qua rất cao do đảng cầm quyền hiện nắm đa số tại lưỡng viện.

"Tổng thống đánh giá bà Han là người phù hợp để thúc đẩy nền kinh tế và cải thiện sinh kế cho người dân. Bà ấy có đủ năng lực để chuyển hóa tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc, vốn được thúc đẩy bằng sự bùng nổ của ngành bán dẫn và xuất khẩu, thành tăng trưởng toàn diện, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ", Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik cho biết.

Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp Hàn Quốc Han Seong-sook. Ảnh: Yonhap

Trước đó, đương kim Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã tuyên bố sẽ rời nhiệm sở để chuẩn bị tranh cử chức lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền tại đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 8. Nếu không có gì bất thường, bà Han sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Hàn Quốc sau hơn 20 năm. Trước bà Han, người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc từng đảm nhận vị trí này là bà Han Myeong-sook (2006 - 2007).

Bà Han Seong-sook, 59 tuổi từng là giám đốc điều hành của tập đoàn internet hàng đầu Hàn Quốc Naver. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực công nghệ, bà được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI) trong các doanh nghiệp, đồng thời đổi mới mô hình tăng trưởng của Hàn Quốc.