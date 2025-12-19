Hãng tin BelTA dẫn lời Tổng thống Belarus Lukashenko ngày 18/12 cho biết: "Các cuộc đàm phán với Mỹ không dễ dàng, nhưng vẫn đang tiến triển, cả hai bên đều hướng tới một thỏa thuận lớn. Phía Mỹ đã đề nghị lên kế hoạch cho một cuộc gặp giữa tôi và Tổng thống Donald Trump".

Ông Lukashenko nhấn mạnh Mỹ vẫn là "một trong những quốc gia mạnh mẽ nhất thế giới", nên Belarus sẽ thúc đẩy các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Washington dù có quan hệ chiến lược với cả Nga và Trung Quốc.

"Mỹ có thể gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đang áp lên Belarus. Tôi nghĩ Tổng thống Trump hiểu rằng việc gây áp lực với Belarus không đem lại tác dụng gì cho đồng USD", nhà lãnh đạo Belarus nhận định.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

Theo ông Lukashenko , Minsk và Washington đang thảo luận việc mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Belarus, nhưng vẫn còn một số khúc mắc về an ninh. Ông cũng tin ông Trump có thể được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 2026.

Trong bài phát biểu của mình, ông Lukashenko khẳng định, Belarus sẽ "không bao giờ làm tổn hại lợi ích của Nga" ngay cả khi cần thúc đẩy quan hệ với Mỹ.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin hoàn toàn hiểu rõ lập trường của chúng tôi. Minsk sẽ không đánh đổi mối quan hệ với Moscow để chứng tỏ với Washington. Belarus chỉ có một chỗ dựa để bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình là Nga. Họ là người bạn thân thiết nhất của chúng tôi. Ông Putin và tôi sẽ đến và đi, nhưng quốc gia và dân tộc thì tồn tại mãi mãi", ông Lukashenko nói.

Tổng thống Belarus cũng xác nhận việc Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik tại nước này và hệ thống đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Các vị trí đầu tiên dành cho hệ thống tên lửa Oreshnik đã được hoàn thiện. Hệ thống đầu tiên được triển khai từ hôm qua và hiện đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Bất kỳ động thái gây hấn nào nhằm vào biên giới của chúng tôi sẽ bị coi là mối đe dọa đối với liên minh Belarus - Nga", ông Lukashenko thông báo.