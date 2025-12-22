Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EFE/EPA

Hãng tin DW dẫn lời ông Macron cho hay, tàu sân bay mới sẽ hoàn thành vào năm 2038 để thay thế tàu cùng loại Charles de Gaulle đã cũ, vốn được đưa vào hoạt động năm 2001.

Tàu sân bay mới có trọng tải khoảng 78.000 tấn, chiều dài 310m và rộng 85m, lớn hơn nhiều tàu sân bay Charles de Gaulle chỉ dài 261m và có trọng tải 42.000 tấn. Dự án này sẽ tiêu tốn khoảng 12 tỷ USD.

Tương tự tàu sân bay Charles de Gaulle, tàu mới sẽ chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị máy bay chiến đấu Rafale M. Bộ Quốc phòng Pháp cho hay, tàu mới sẽ có khả năng thực hiện các cuộc triển khai tầm xa, có trang bị vũ khí hạng nặng trong thời gian ngắn, liên tục cũng như trong thời gian dài.

Tổng thống Macron hôm 21/12 đã đưa ra thông báo về kế hoạch đóng tàu tại một căn cứ quân sự của Pháp ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), gần eo biển Hormuz. Người đứng đầu Pháp nhấn mạnh dự án trên sẽ mang lại lợi ích cho hàng trăm nhà cung cấp, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Pháp công bố kế hoạch trên khi các quốc gia châu Âu đang tìm cách tăng cường sức mạnh trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine và Paris muốn nâng cao vị thế hàng hải. Pháp ca ngợi tàu sân bay mới là trọng tâm của việc thể hiện sức mạnh trên biển.

Hiện nay, quân đội Pháp có khoảng 200.000 quân nhân tại ngũ và hơn 40.000 quân dự bị, trở thành lực lượng quân đội lớn thứ 2 trong Liên minh châu Âu (EU), chỉ sau Ba Lan.