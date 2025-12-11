Trang Mexico News Daily ngày 10/12 đưa tin, tờ New York Times (NYT) đầu tuần này đã công bố danh sách "67 người mặc đẹp nhất năm 2025" bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới giải trí. Đáng chú ý, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Đệ phất phu nhân Mỹ Melania Trump cũng xuất hiện trong danh sách này.

Theo nhận xét của NYT, bà Sheinbaum đã thành công trong việc tôn vinh thời trang bản địa Mexico khi thường xuyên lựa chọn các trang phục thêu truyền thống khi xuất hiện cùng các nhà lãnh đạo thế giới. Bên cạnh đó, tờ báo Mỹ cũng đề cập đến các chính sách mạnh tay của bà Sheinbaum đối với các thương hiệu lớn "sao chép" họa tiết thổ cẩm truyền thống Mexico.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và các nhà lãnh đạo quốc tế. Ảnh: X/@Claudiashein

"Tôi tự hào vì những người phụ nữ dệt vải thủ công ở Mexico đã được công nhận. Phần lớn trang phục của tôi là quà tặng nhận được trong các chuyến công tác trên toàn quốc. Dù không phải là thương hiệu đắt đỏ, nhưng các họa tiết được thêu thủ công đại diện cho truyền thống, lịch sử và di sản văn hóa Mexico", bà Sheinbaum nói khi biết mình lọt vào danh sách của NYT.

Trong khi đó, NYT đánh giá Đệ nhất phu nhân Mỹ Trump vẫn duy trì được phong cách thời trang thanh lịch với điểm nhất là những chiếc mũ nổi bật mỗi khi xuất hiện.