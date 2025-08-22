Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo đài RT, tháp tùng ông Trump trong chuyến tuần tra tối 21/8 (giờ địa phương) còn có Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, cố vấn chính sách nội địa Stephen Miller và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Cuộc tuần tra của Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh thủ đô Washington đang tiến hành cuộc trấn áp tội phạm mới.

Tuần trước, ông Trump đã viện dẫn Đạo luật Tự trị năm 1973 để ban bố tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng, đặt Sở Cảnh sát thủ đô (MPD) dưới sự kiểm soát của liên bang và triển khai tới 800 quân nhân để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Todd Starnes, ông Trump hôm 21/8 cho hay: "Tôi nghĩ, tối nay, tôi sẽ cùng với cảnh sát và quân đội tuần tra. Chúng ta sẽ làm một việc. Lực lượng Vệ binh Quốc gia rất tuyệt vời, họ đã làm một công việc tuyệt vời".

Theo một sắc lệnh hành pháp của Nhà Trắng, thủ đô Washington có tỷ lệ tội phạm bạo lực, giết người và cướp bóc cao hơn bất kỳ tiểu bang nào của Mỹ, với tỷ lệ các vụ giết người năm 2024 là 27,54 vụ trên mỗi 100.000 cư dân. Ông Trump lưu ý, tình trạng vô trật tự này đang dần trở nên tuyệt đối ở Washington và cam kết sẽ làm cho đường phố thủ đô an toàn trở lại.

Một người nắm được thông tin về cuộc tuần tra của ông Trump kể, tổng thống dự kiến di chuyển cùng đoàn xe hộ tống tới một khu vực được chính quyền xác định là điểm nóng của tội phạm vào đầu giờ tối.

Chuyến đi này đánh dấu nỗ lực mới nhất của Tổng thống Trump nhằm khai thác tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng do ông công bố vào tuần trước để chống tội phạm, dường như nhằm đáp trả vụ một nhân viên chính quyền trẻ tuổi bị tấn công trong một cuộc ẩu đả liên quan đến cướp xe.