XEM VIDEO: Nguồn Sputnik

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tiến vào Điện Kremlin. Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bước vào Sảnh Thánh George, trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã bước tới đón bắt tay, chào hỏi thân tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân dự lễ đón. Ảnh: Điện Kremlin

Đội Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Kết thúc cử Quốc thiều, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin giới thiệu quan chức phía Nga và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân giới thiệu thành phần đoàn chính thức phía Việt Nam tham dự lễ đón.

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, phát biểu với báo chí…

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin với đại biểu Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Nga Putin giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đoàn đại biểu Nga dự lễ đón. Ảnh: Điện Kremlin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: TTXVN