Chiều 9/9 (theo giờ địa phương), tại Sảnh Thánh George, Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
XEM VIDEO: Nguồn Sputnik
Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tiến vào Điện Kremlin. Khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bước vào Sảnh Thánh George, trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã bước tới đón bắt tay, chào hỏi thân tình.
Đội Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Liên bang Nga. Kết thúc cử Quốc thiều, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin giới thiệu quan chức phía Nga và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân giới thiệu thành phần đoàn chính thức phía Việt Nam tham dự lễ đón.
Kết thúc lễ đón, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến hành hội đàm, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, phát biểu với báo chí…