Video: CNN

Tờ Bưu điện New York và kênh CNN hôm 18/8 đưa tin, ngay trước khi cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu ở Nhà Trắng diễn ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có khoảnh khắc thì thầm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về việc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin muốn đạt thỏa thuận về cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump nói với Tổng thống Pháp: “Tôi nghĩ ông Putin muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ ông ấy muốn đạt được thỏa thuận vì tôi, ông hiểu chứ? Nghe có vẻ thật điên rồ”.

Ngay sau khi ông Trump chia sẻ cảm nghĩ trên với ông Macron, cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ và giới lãnh đạo châu Âu tại Phòng phía Đông ở Nhà Trắng chính thức bắt đầu.

Tổng thống Pháp Macron (trái) và ông Trump nghe nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky phát biểu hôm 18/8. Ảnh: The Guardian

Theo CNN, ông Trump đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Putin sau khi ông tạm dừng cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu.

Yury Ushakov, Trợ lý của tổng thống Nga sau đó tiết lộ, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ trong cuộc điện đàm đều bày tỏ sẵn sàng thảo luận về một giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine với ông Zelensky.