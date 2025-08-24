Theo Kyiv Independent, đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg ngày 24/8 đã có mặt tại Kiev để tham dự lễ kỷ niệm ngày độc lập của Ukraine. Tại đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao tặng cho ông Kellogg huân chương hạng nhất vì những nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng tải một bức thư chúc mừng ngày kỉ niệm của Ukraine, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với tinh thần quả cảm của Kiev.

"Người dân Ukraine có ý chí không thể bị bẻ gãy, và đã truyền cảm hứng tới nhiều nơi. Hãy biết rằng nước Mỹ tôn trọng sự gan dạ của các bạn, và giờ là thời điểm phù hợp để kết thúc cuộc xung đột vô nghĩa. Chúng tôi ủng hộ một giải pháp đàm phán dẫn đến một nền hòa bình bền vững, đồng thời bảo vệ phẩm giá của Ukraine", ông Trump viết.

Tổng thống Zelensky trao huân chương cho ông Kellogg. Video: Kyiv Post

Theo truyền thông Ukraine, Thủ tướng Canada Mark Carney cũng tham dự sự kiện ở Kiev. Tại đây, ông Carney tuyên bố rằng Canada sẽ nhanh chóng chuyển giao thêm cho Kiev nhiều UAV và xe bọc thép trong tháng 9, đây là một phần trong gói viện trợ trị giá 700 triệu USD mà nước này đã thông qua.

Nga kiểm soát thêm nhiều khu định cư ở Donetsk và Dnipropetrovsk

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát làng Filiya ở vùng Dnipropetrovsk. Trong quá trình này, lực lượng Nga đã khiến đối thủ tổn thất 420 binh lính và 2 hệ thống pháo tầm xa.

"Nhờ các hoạt động chiến đấu tích cực, đơn vị Tsentr đã thành công đẩy lùi binh lính Ukraine khỏi Filiya, đồng thời gây ra thiệt hại lớn cho đối phương", phía Nga cho biết.

Trước đó, quân đội Nga cũng tuyên bố giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Kleban-Byk và Sredneye ở Donetsk trong vòng 24h qua. Kleban-Byk được coi là cứ điểm phòng thủ quan trọng trên đường hướng đến thành phố Kramatorsk, trung tâm hậu cần của Ukraine tại Donetsk.

Người dân Ukraine dự đoán thời gian kết thúc xung đột

Trang tin Pravda ngày 24/8 cho biết, nhóm xã hội học Rating mới đây đã công bố một khảo sát với người dân Ukraine về thời điểm chấm dứt xung đột.

Theo đó, có 35% người được hỏi cho rằng cuộc xung đột sẽ kết thúc trong vòng 1-2 năm, 24% trả lời dưới 1 năm và 15% trả lời là 3 hoặc 4 năm; 12% nghĩ xung đột sẽ kéo dài trong 5 năm hoặc hơn, và 5% trả lời là "không bao giờ".

So với cuộc khảo sát tương tự hồi tháng 2/2024, số người trả lời "trong 5 năm trở lên" đã tăng từ 8% lên 12%, và số người trả lời "không bao giờ" cũng tăng từ 3% lên 5%.