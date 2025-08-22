Theo trang RBC-Ukraine, nguồn tin trong trong quân đội Ukraine cho hay quá trình phân tích các mảnh vỡ đã xác nhận Nga dùng tên lửa Zircon trong vụ tấn công hôm 21/8. Nga đã có 14 lần phóng Zircon, tên lửa được Moscow ca ngợi là “vũ khí vô song”.

Cũng theo phân tích, Zircon được Nga phóng từ bán đảo Crưm, từ cơ sở nằm dưới lòng đất Object-100 gần làng Rezervne. Đây cũng là vị trí Nga thực hiện các vụ phóng Zircon trước đây.

Tên lửa siêu vượt âm Zircon của Nga. Ảnh: Sputnik

Còn theo trang Defense Express, vụ phóng tên lửa Zircon của Nga “đã diễn ra không thành công”.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Không quân Ukraine cho biết, vào đêm 20/8 rạng sáng 21/8, Nga đã phóng hơn 600 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa từ nhiều hướng nhằm vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon được Cục thiết kế NPO Mashinostroyeniya của Nga phát triển, và chính thức công bố hồi năm 2019.

Tên lửa bay với tốc độ Mach 5.5, tương đương 6.700 km/h. Phạm vi hoạt động từ 500 - 1.000km. Đầu đạn của tên lửa khá nhỏ khi chỉ nặng từ 300 - 400kg, và điều này được cho làm giới hạn hiệu quả tấn công của vũ khí. Zircon có thể được sử dụng trên tàu chiến, tàu ngầm, và các hệ thống phòng thủ bờ biển đặt trên bộ.

Lần đầu tiên tên lửa Zircon được phóng vào Ukraine là mùa xuân năm 2024. Khi đó, các lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 2 tên lửa của Nga trên không phận Kiev.