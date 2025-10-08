Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

Theo báo Independent, phát biểu tại cuộc họp với các chỉ huy quân sự cấp cao hôm 7/10, ông Putin nói, quân Ukraine đang rút lui trên tất cả các khu vực của mặt trận. Nhà lãnh đạo này cho biết thêm, các lực lượng Kiev đang cố gắng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhưng điều đó không giúp thay đổi tình hình của cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi qua.

Ghi chép của Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Putin tuyên bố: "Hiện tại, các lực lượng vũ trang Nga hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược. Năm nay, chúng ta đã kiểm soát gần 5.000km2 lãnh thổ, chính xác là 4.900km2 và 212 địa phương ở Ukraine. Lực lượng Ukraine đang rút lui trên toàn bộ tuyến giao tranh dù đã kháng cự quyết liệt".

Tổng thống Putin nói thêm, mục tiêu của Nga vẫn giữ nguyên như khi ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022 là phi quân sự hóa, phi phát xít hóa tại nước láng giềng.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/10 thông báo, quân đội nước này đã giành thêm 2 làng nữa dọc tiền tuyến, vốn trải dài hơn 1.250km theo lời một tư lệnh hàng đầu của Ukraine.

Theo báo Anh, những thắng lợi của Nga trong năm 2025 sẽ chiếm gần 1% diện tích đất của Ukraine.

Quân đội Ukraine hồi tháng 8 từng tuyên bố, các cuộc tấn công gần đây của Nga đã thất bại khi lực lượng Moscow không chiếm được bất kỳ thành phố lớn nào của Ukraine trong năm nay.

Các nguồn tin Ukraine nói, quân đội nước này đã giành được nhiều thắng lợi ở khu vực Donetsk, đặc biệt xung quanh Dobropillia, một thị trấn gần trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrovsk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng thông báo, binh lính Kiev đã giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ ở khu vực biên giới Sumy, nơi Nga đã thiết lập được một chỗ đứng vững chắc.