Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA

Theo Sky News, trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng nay (6/10), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết: "Trong năm thứ 4 của cuộc xung đột toàn diện, Nga vẫn tiếp tục mua các linh kiện để sản xuất vũ khí. Trong cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn vào Ukraine đêm 4/10, rạng sáng 5/10, Nga đã sử dụng 549 hệ thống vũ khí, chứa 102.785 linh kiện do nước ngoài sản xuất. Đó là linh kiện do các công ty ở Mỹ, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc sản xuất".

Ông Zelensky cho hay: "Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với những bên giúp Nga và hỗ trợ các hành động quân sự của nước này. Chúng tôi đã thông báo những đề xuất nhằm hạn chế các chương trình cung cấp linh kiện". Người đứng đầu Kiev cũng kêu gọi quốc tế áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với công ty Anh cung cấp linh kiện vũ khí cho máy bay không người lái (UAV) của Nga.

"Tuần này, các điều phối viên trừng phạt của G7 sẽ nhóm họp và chúng tôi kỳ vọng một quyết định mang tính hệ thống để đảm bảo các lệnh trừng phạt thực sự có hiệu lực, sẽ được đưa ra", Tổng thống Ukraine nói thêm.

Theo các quan chức Ukraine, 4 người, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi, đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong cuộc tấn công kết hợp giữa tên lửa và UAV của Nga nhằm vào thành phố Lviv. Maksym Kozytskyi, người đứng đầu cơ quan quân sự địa phương cho biết, đó là cuộc tấn công trên không lớn nhất vào thành phố này và khu vực xung quanh kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.