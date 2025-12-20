Ukraine tuyên bố tấn công tàu chở dầu thuộc hạm đội ngầm của Nga. Video: Cơ quan An ninh Ukraine

Báo Kyiv Independent dẫn nguồn tin trên cho biết, trong một chiến dịch đặc biệt chưa từng có tiền lệ ở vùng biển trung lập cách Ukraine hơn 2.000km, tàu chở dầu QENDIL của Nga đã bị hư hại nghiêm trọng và không thể tiếp tục sử dụng cho mục đích ban đầu.

Theo báo Guardian, cuộc tấn công diễn ra vào ngày 19/12 ở ngoài khơi bờ biển Libya, khi Tổng thống Nga Putin có cuộc họp báo thường niên, trong đó ông tuyên bố Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các tàu chở dầu.

Một video được nguồn tin trên chia sẻ cho thấy một loạt vụ nổ xảy ra trên con tàu được xác định là tàu chở dầu QENDIL. Hiện, chưa thể xác minh độc lập video hay tuyên bố của Ukraine. Moscow cũng chưa có phản ứng với tuyên bố của Ukraine.

Nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay: "Nga sử dụng tàu chở dầu trên để lách trừng phạt và kiếm tiền cho chiến dịch chống Ukraine. Do đó, từ quan điểm của luật pháp pháp quốc tế và tập quán xung đột, tàu đó là mục tiêu hợp pháp của SBU".

Ukraine cho biết, hạm đội ngầm gồm các tàu chở dầu có quyền sở hữu không rõ ràng, thường vận chuyển dầu Nga trái phép, bất chấp các lệnh cấm của phương Tây.

Gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào tàu chở dầu Nga. Theo SBU, hồi cuối tháng 11 Ukraine đã nhắm mục tiêu vào 2 tàu chở dầu Nga là Kairos và Virat ở ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ, trên Biển Đen. Tiếp đó, tới tháng 12, Ukraine lại dùng thiết bị không người lái dưới nước để tấn công một tàu chở dầu khác thuộc "hạm đội ngầm" của Nga ở Biển Đen.

SBU cho biết, các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa do đơn vị Alpha của nước nước này đảm nhiệm, không gây hại cho môi trường vì tàu chở dầu không có hàng vào thời điểm bị nhắm mục tiêu.

Theo Vessel Finder, tàu chở dầu trên lần cuối cập cảng Suez, Ai Cập vào ngày 16/12 và đang ở ngoài khơi bờ biển Libya khi bị tấn công.