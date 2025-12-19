Theo TASS, Điện Kremlin ngày 19/12 đã tổ chức chương trình họp báo cuối năm mang tên "Tổng kết năm với Tổng thống Vladimir Putin". Tại đây, ông Putin đã trả lời hàng loạt câu hỏi về các chủ đề được người dân Nga quan tâm.

Về tình hình Ukraine, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Nga vẫn chưa nhận thấy Ukraine "thực sự sẵn sàng" cho một cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời khẳng định lực lượng của Moscow đang có nhiều bước tiến trên thực địa.

"Tất nhiên là vẫn có một số tín hiệu nhất định từ Ukraine. Hiện quả bóng đang nằm hoàn toàn trong sân của chính quyền Kiev và các nhà bảo trợ châu Âu của họ. Chúng tôi sẵn sàng đàm phán và giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa bình", ông Putin nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng thống Putin, quân đội Nga đang có lợi thế chiến lược sau khi kiểm soát được thành phố Pokrovsk và bao vây lực lượng Ukraine ở Myrnohrad lân cận. Ông Putin cũng cho rằng quân đội Nga sẽ kiểm soát được thành phố Lyman trong tương lai gần.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo cuối năm. Ảnh: Sputnik

"Nhìn chung, ngay sau khi quân đội đánh bật đối phương ra khỏi Kursk, thế chủ động chiến lược đã hoàn toàn thuộc về Nga. Chúng ta đang tiến công trên khắp mặt trận, có nơi nhanh hơn, có nơi chậm hơn, nhưng đối phương đều phải rút lui ở mọi hướng", ông Putin nói.

Khi được hỏi về tình hình kinh tế Nga hiện tại, Tổng thống Putin nói rằng mức tăng trưởng GDP hàng năm vẫn đạt 1%, và tỷ lệ lạm phát dự kiến sẽ giảm xuống dưới 6%. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp của Nga cũng đang ở mức thấp, khi chỉ còn 2,2%.

Về quan hệ ngoại giao, Tổng thống Putin ca ngợi những nỗ lực nghiêm túc của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cũng khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một người bạn đáng tin cậy, nhấn mạnh quan hệ bền chặt giữa Moscow và Bắc Kinh là yếu tố quan trọng với sự ổn định toàn cầu.

Ngược lại, Tổng thống Putin cũng chỉ trích kế hoạch của EU nhằm sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine. "Nếu thực hiện lén lút thì đây là hành vi trộm cắp, còn tuyên bố công khai thì là cướp bóc. Việc này không chỉ làm tổn hại uy tín của EU, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự tài chính thế giới", ông Putin gay gắt.

Bên cạnh những chủ đề nghiêm túc, Tổng thống Putin cũng nhận được một số câu hỏi khá thú vị, bao gồm thắc mắc liên quan đến một sao chổi mang tên 3I/Atlas, vốn đang nhận được sự chú ý lớn thời gian gần đây.

"Đó là vũ khí bí mật của Nga, và chỉ được sử dụng như phương án cuối cùng", ông Putin trả lời một cách hài hước. Tuy vậy, chủ nhân Điện Kremlin sau đó giải thích rằng đó chỉ là một sao chổi thông thường và không gây ra mối đe dọa đối với Trái Đất.