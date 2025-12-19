Hãng thông tấn CNN trích dẫn dự báo của Qũy Tiền tệ quốc tế (IMF) cho thấy, trong bối cảnh Mỹ cắt giảm viện trợ cho Ukraine, chính quyền Kiev trong 2 năm tới sẽ thiếu hụt khoảng 160 tỷ USD. Tuy nhiên, quyết định hỗ trợ tài chính cho Kiev của các nhà lãnh đạo EU vào rạng sáng 19/12 đã bù đắp phần lớn khoản thiếu hụt đó.

Các quan chức EU nhóm họp. Ảnh: Antonio Costa/Mạng xã hội X

Trong thông cáo trên mạng xã hội X, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa viết: “Quyết định cung cấp khoản vay 90 tỷ Euro (105 tỷ USD) cho Ukraine trong 2 năm 2026 và 2027 đã được phê duyệt. Chúng tôi cam kết và chúng tôi đã thực hiện”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz sau đó cũng xác nhận thông tin trên. “Khoản vay tài chính cho Ukraine đã được thiết lập. Ukraine sẽ nhận được khoản vay không mất lãi suất trị giá 90 tỷ Euro như tôi đã đề xuất. Điều này đã gửi một tín hiệu rõ ràng từ châu Âu tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng cuộc xung đột ở Ukraine không đáng giá. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng băng tài sản của Nga cho đến khi họ chịu bồi thường cho Ukraine”, ông Merz cho hay.

Theo CNN và hãng tin DW, EU đang đóng băng số tài sản có tổng giá trị khoảng 210 tỷ Euro, tương đương 246 tỷ USD của Nga. Euroclear, tập đoàn dịch vụ tài chính quốc tế nắm giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa của Nga, có trụ sở tại Brussels, Bỉ, đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc các quốc gia phương Tây sử dụng nguồn tiền trên. Euroclear caanrh báo việc sử dụng những tài sản đó sẽ khiến Bỉ đối mặt với nhiều rủi ro về pháp lý và tài chính.