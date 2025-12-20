Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Theo RT, Tổng thống Putin ngày 19/12 tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng xem xét các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trong khi bầu cử diễn ra ở Ukraine, ít nhất là kiềm chế tấn công sâu ở bên trong quốc gia này vào ngày bỏ phiếu theo một số điều kiện nhất định". Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, 5-10 triệu dân Ukraine hiện sống ở Nga phải được phép tham gia sự kiện này.

Tổng thống Putin cũng cảnh báo Kiev không nên dùng cuộc bầu cử như một mẹo câu giờ để tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

Nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine của ông Zelensky đã kết thúc hơn một năm trước song nhà lãnh đạo này đã nhiều lần từ chối tổ chức bầu cử mới với lý do Ukraine đang trong tình trạng thiết quân luật. Do đó, Nga coi ông là nhà lãnh đạo bất hợp pháp. Do sức ép của Mỹ, vừa qua ông Zelensky đồng ý tổ chức bầu cử trong vòng 90 ngày nếu các quốc gia phương Tây ủng hộ Kiev đưa ra các đảm bảo an ninh.

Đề cập tới vấn đề thỏa hiệp với Ukraine, Tổng thống Putin cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán và giải quyết hòa bình cuộc xung đột Ukraine nhưng giờ đây trách nhiệm thuộc về các nước phương Tây ủng hộ Kiev.

Ukraine và một số nước Tây Âu đã bác bỏ lộ trình hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm việc Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và từ bỏ một số yêu sách lãnh thổ. Trong khi đó, Moscow cho rằng lộ trình đó phản ánh rộng rãi các thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột mà Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ đạt được trong các cuộc đàm phán ở Anchorage.