Theo RT, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky ngày 19/12 đã thông báo về việc Moscow bàn giao 1.003 thi thể binh lính tử trận cho Ukraine, đồng thời tiếp nhận lại 26 thi thể binh lính từ Kiev.

"Việc bàn giao được thực hiện theo thỏa thuận nhân đạo đã được phê duyệt trong các cuộc đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ trước đó", ông Medinsky cho biết.

Về phía Ukraine, Cơ quan chỉ huy Điều phối tù binh đã xác nhận việc tiếp nhận hơn 1.000 thi thể binh lính tử trận. Cơ quan này cam kết sẽ tiến hành đầy đủ những giám định cần thiết để xác định danh tính các hài cốt được hồi hương.

Ukraine tiếp nhận thi thể binh lính do Nga bàn giao. Ảnh: Kyiv Independent

Kể từ tháng 2/2022, Nga và Ukraine đã nhiều lần tiến hành trao đổi thi thể binh sĩ thiệt mạng. Tuy nhiên, cả hai bên đều không công bố cụ thể về tổng số binh sĩ tử trận và bị thương trong cuộc xung đột.

Liên quan đến diễn biến trên tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/12 thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Peschanoye và Gerasimovka thuộc vùng Dnipropetrovsk, Varvarovka ở vùng Zaporizhia, và Novoplatonovka tại vùng Kharkiv.

"Trong tuần qua, lực lượng vũ trang Nga đã triển khai đợt tập kích quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu quân sự – công nghiệp và năng lượng của Ukraine. Bên cạnh đó là các chiến dịch không kích nhắm vào cơ sở lắp ráp xuồng không người lái, kho chứa UAV, kho nhiên liệu,...", thông báo của Nga nêu rõ.

Ba Lan nói Ukraine 'thiếu trân trọng' nỗ lực hỗ trợ

Theo Straits Times, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ngày 19/12 đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại đây, ông Nawrocki nói rằng các nỗ lực hỗ trợ của Warsaw "đang không được đánh giá đúng mức".

"Tôi đã thẳng thắn nói với ông Zelensky về vấn đề này. Nhiều người Ba Lan cảm thấy những nỗ lực hỗ trợ của Warsaw kể từ đầu cuộc xung đột đang không được trân trọng đúng mức", ông Nawrocki nói.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine luôn trân trọng sự giúp đỡ của Ba Lan, và sẽ luôn là như vậy.

Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Ba Lan đã cung cấp hàng trăm xe tăng và nhiều máy bay chiến đấu cho Kiev, đồng thời đóng vai trò trung tâm trung chuyển viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine suốt 3 năm. Ngoài ra, Warsaw cũng là bên tiếp nhận hơn một triệu người tị nạn từ Ukraine.