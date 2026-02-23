Hãng RT đưa tin, Tổng thống Putin tuyên bố như trên trong một bài phát biểu qua video nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc, trong đó ông ca ngợi các quân nhân tận tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, đặc biệt là trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Nga cam kết củng cố lục quân và hải quân Nga bằng kinh nghiệm chiến đấu từ cuộc xung đột Ukraine, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các binh chủng Nga với sự hỗ trợ của ngành khoa học và công nghệ cao của đất nước.

Ông Putin nói: "Việc phát triển bộ 3 hạt nhân, vốn đảm bảo an ninh của Nga và cho phép chúng ta thực hiện hiệu quả việc răn đe chiến lược cũng như cân bằng quyền lực trên thế giới vẫn là ưu tiên vô điều kiện của chúng ta".

Bộ 3 hạt nhân là thuật ngữ dùng để mô tả sự kết hợp của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên bộ, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược. Các hệ thống vũ khí này đảm bảo lực lượng hạt nhân của một quốc gia không thể bị phá hủy trong một cuộc tấn công giải giáp đầu tiên.

Ông Putin có phát biểu như trên sau khi Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ hết hạt. Hiệp ước New START ký kết năm 2010 giới hạn cả hai nước chỉ được duy trì tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân chiến lược trên 700 hệ thống phóng.

Dù hiệp ước đã hết hạn nhưng Nga nhấn mạnh nước này không có ý định thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới sự leo thang và tăng cường số lượng đầu đạn, với điều kiện Mỹ cũng có cách tiếp cận tương tự.

Hiệp ước New START hết hạn sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tín hiệu rằng Washington muốn các thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân trong tương lai, với sự tham gia của cả Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ ý tưởng này vì điều đó “không công bằng và cũng không hợp lý” khi kho vũ khí của họ thua kém rất nhiều so với Nga và Mỹ.