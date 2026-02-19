Theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Putin ngày 18/2 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla tại thủ đô Moscow. Trong cuộc gặp, chủ nhân Điện Kremlin đã chỉ trích các lệnh trừng phạt nhắm vào Cuba, mô tả đây là hành vi "không thể chấp nhận được".

"Đây là một giai đoạn nhạy cảm. Nhưng mọi người đều biết rõ quan điểm của Nga về các lệnh trừng phạt La Havana. Chúng tôi kiên quyết không chấp nhận bất kỳ hành vi nào như vậy. Đó là lập trường của Nga, được Bộ Ngoại giao tuyên bố công khai, rõ ràng và dứt khoát", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Cũng theo ông Putin, Nga và Cuba có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, được xây dựng trong nhiều năm lịch sử. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẽ luôn sát cánh cùng với La Havana.

"Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng Cuba trong những nỗ lực đấu tranh vì độc lập, giành quyền tự quyết định tương lai của mình. Chúng tôi thấu hiểu những khó khăn mà người dân Cuba phải trải qua trong vài thập niên gần đây và sẽ luôn ủng hộ họ", ông Putin nói.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẽ tiếp tục sát cánh cùng Cuba trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư cho tới tài chính. Ông Lavrov cũng kêu gọi Mỹ kiềm chế các kế hoạch phong tỏa hải quân, đồng thời bác bỏ những cáo buộc cho rằng hợp tác Moscow - La Havana tạo ra nguy cơ với Washington.

"Chúng tôi lên án kịch liệt các biện pháp hạn chế mang tính phi pháp của Washington nhằm vào La Havana cùng những sức ép kinh tế và quân sự đối với nhà nước và người dân Cuba", ông Lavrov cho hay.

Về phía Cuba, Ngoại trưởng Parrilla đã cảm ơn Nga vì sự đoàn kết trong bối cảnh La Havana phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. "Tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn đặc biệt dành cho Tổng thống Putin và chính phủ Nga, khi đã thể hiện sự đoàn kết với Cuba trong bối cảnh lệnh phong tỏa và sự bao vây năng lượng ngày càng gia tăng", ông Parrilla nhấn mạnh.