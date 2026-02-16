Tờ Izvestia ngày 16/2 đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây đã khẳng định rằng Moscow hoàn toàn không có vấn đề gì với những sản phẩm lưu niệm có sử dụng hình ảnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tổng thống Putin thực sự được yêu mến và tín nhiệm một cách rộng rãi. Theo cách mà chúng tôi hay nói ở Nga, ông ấy được lòng người dân 'từ trẻ đến già'. Rõ ràng Tổng thống Putin luôn nhận được sự tin tưởng của mọi thế hệ", ông Peskov cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Quan chức Điện Kremlin nhận định, việc người dân mua và sử dụng các sản phẩm in hình Tổng thống đã phản ánh phần nào tình cảm và sự tín nhiệm của công chúng với ông.

"Chúng tôi không có ý định kiện ai về bản quyền hình ảnh. Tất nhiên, những trường hợp sử dụng sai mục đích hoặc mang tính xúc phạm sẽ bị xử lý. Nhưng đây là vấn đề khác", ông Peskov nói.

Theo truyền thông Nga, kết quả khảo sát cuối năm 2025 của Levada Centre cho thấy sự ủng hộ đối với Tổng thống Putin vẫn ở mức cao, bất chấp một số khó khăn về kinh tế và tình hình Ukraine. Cụ thể, 85% người được hỏi hài lòng về cách điều hành của ông Putin, trong khi tỷ lệ không tán thành chỉ là 13%.

Trên thực tế, chiến dịch quân sự đặc biệt không tác động trực tiếp đến đời sống thường nhật của phần lớn người dân Nga, ngoại trừ việc khiến giá cả một số mặt hàng gia tăng.