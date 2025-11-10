TASS đưa tin, theo ông Lavrov, các nước châu Á, Ả Rập, châu Phi và Mỹ Latinh là những đối tác lâu năm của Nga. "Mối quan hệ này đã được thiết lập từ lâu với nhiều quốc gia", ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Rosoboronexport, tập đoàn kinh doanh vũ khí quy mô lớn của Nga.

"Một số nước từng dựa vào các nhà sản xuất phương Tây, nhưng giờ đây sau những diễn biến toàn cầu, nhiều cuộc xung đột đã sử dụng các loại vũ khí khác nhau, và họ nhận ra vũ khí của chúng tôi là tốt nhất", Ngoại trưởng Nga nói.

Nga phóng ICBM RS-28 Sarmat. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Cũng theo ông, "vũ khí Nga dễ sử dụng hơn. Chúng đã chứng minh được hiệu quả so với các loại vũ khí và hệ thống tương tự được sản xuất tại các nước phương Tây. Chúng rẻ hơn, theo nghĩa tích cực”.

Mới đây, Nga đã công bố 2 hệ thống vũ khí mới nhất gồm ngư lôi Poseidon và tên lửa hành trình Burevestnik được cho hiện không có đối thủ trên thế giới. Theo chuyên gia quân sự Nga Andrey Marochko, hai vũ khí này sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Nga trong nhiều thập kỷ tới.

Ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon là vũ khí không người lái dưới nước, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Ngư lôi này có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h, có khả năng lặn sâu 1.000m và tầm hoạt động ít nhất 10.000km.

Trong khi đó, tên lửa 9M739 Burevestnik của Nga (NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall) có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Đáng chú ý, tên lửa được trang bị một lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ nên không bị giới hạn về nguồn nhiên liệu, từ đó giúp Burevestnik đạt tầm bắn gần như không giới hạn. Tên lửa có thể đạt tốc độ lên tới 1.300 km/h và có khả năng cơ động cao ở độ cao từ 25 - 100m để xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

Cũng trong năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã tái khẳng định vị thế thống trị của Nga trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Theo ông, Nga vẫn nằm trong danh sách 5 quốc gia dẫn đầu trên thị trường vũ khí thế giới.