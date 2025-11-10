Tổng thống Putin (giữa) họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh quốc gia Nga. Ảnh: Ria Novosti

Theo đài RT, ông Peskov đã phản hồi những tranh cãi nổ ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ thị cho Lầu Năm Góc "ngay lập tức" chuẩn bị nối lại các vụ thử hạt nhân. Người đứng đầu nước Mỹ viện dẫn lý do Nga và Trung Quốc đã tiến hành các vụ thử hạt nhân bí mật, song cả Moscow và Bắc Kinh đều bác bỏ cáo buộc này.

Tổng thống Nga Putin sau đó tái khẳng định cam kết của Nga đối với Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện được quốc tế công nhận. Tuy nhiên, ông Putin cảnh báo nếu Mỹ hoặc các nước khác tiếp tục thử nghiệm, Moscow sẽ áp dụng "các biện pháp trả đũa thích đáng". Một số hãng thông tấn phương Tây đã hiểu sai phát biểu của lãnh đạo Điện Kremlin là mệnh lệnh chuẩn bị cho các vụ thử.

Trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 9/11, ông Peskov giải thích: "Tổng thống Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Nga cam kết thực hiện nghĩa vụ cấm thử hạt nhân theo các thỏa thuận quốc tế và chúng tôi không có ý định vi phạm".

Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã ra lệnh cho các quan chức Nga đánh giá xem liệu các vụ thử hạt nhân có cần thiết hay không thay vì ra lệnh nối lại chúng. Ông Peskov đồng thời cảnh báo: "Nếu Mỹ hoặc các nước khác tiếp tục thử nghiệm hạt nhân, Nga sẽ buộc phải làm như vậy để duy trì sự cân bằng. Bởi vì, cân bằng hạt nhân là một trong những thành phần quan trọng của kiến trúc an ninh toàn cầu".

Ông Peskov bác bỏ những lo ngại của phương Tây về việc Nga thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu ngầm không người lái Poseidon. Ông lập luận, cả hai đều không liên quan đến các vụ nổ hạt nhân.

Quan chức này đồng thời cáo buộc các chuyên gia phương Tây đưa ra kết luận "hời hợt và không chính xác", nhầm lẫn giữa các vụ thử hạt nhân với các vụ thử nghiệm hệ thống chạy bằng năng lượng hạt nhân.