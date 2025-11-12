Theo đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/11 đã chỉ trích việc quân đội Mỹ tấn công các tàu nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela, mô tả đây là những hành động "thiếu quy trình pháp lý".

"Thay vì nhắm vào Nigeria và Venezuela bằng các chiến dịch chống ma túy hay bất kỳ lý do nào khác, Mỹ nên tập trung vào các quốc gia châu Âu như Bỉ. Washington vốn đã có quân đội đồn trú ở đó, họ sẽ không cần theo đuổi các mục tiêu nhỏ lẻ như những con tàu chỉ có 3 người", ông Lavrov cho biết.

Cũng theo Ngoại trưởng Nga, Moscow luôn coi Venezuela là một quốc gia thân thiện, nhưng không có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự tại đây. Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh một thẩm phán ở Bỉ gửi thư lên Quốc hội để cảnh báo về tình trạng buôn lậu ma túy ở quốc gia châu Âu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga đã tái khẳng định sự ủng hộ Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, cáo buộc các hoạt động tấn công tàu nghi chở ma túy của Lầu Năm Góc vi phạm cả luật pháp Mỹ và luật lệ quốc tế.

Trong vài tháng gần đây, Mỹ liên tục cáo buộc Venezuela hỗ trợ "tội phạm khủng bố ma túy" và đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với quốc gia này. Ngoài ra, quân đội Mỹ đã tấn công hàng chục con tàu bị họ cáo buộc là phương tiện của những kẻ buôn lậu ma túy.

Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã hạ lệnh ngừng những nỗ lực ngoại giao nhằm giảm bớt căng thẳng với Venezuela và đã cho phép Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật tại quốc gia này.