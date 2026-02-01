Theo báo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/1 đã có cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox và đưa ra nhận định về việc chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa một phần từ cuối tuần này.

"Tôi nghĩ mọi việc vẫn đang diễn ra ổn thỏa. Tất nhiên là tôi đã mất khoảng 1,5 điểm % tỷ lệ ủng hộ vì đợt đóng cửa lần trước, nhưng chúng ta vừa có số liệu GDP rất tốt. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ đảng Dân chủ không muốn việc đóng cửa kéo dà vì điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của họ. Hy vọng có đủ nhiều người biết suy nghĩ thấu đáo", ông Trump bày tỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Do quốc hội chưa thể thông qua dự luật ngân sách mới nên chính phủ Mỹ đã bắt đầu bước vào tình trạng đóng cửa một phần lần thứ 2 kể từ tháng 10/2025. Vấn đề tranh cãi dữ dội nhất hiện nay là ngân sách cho DHS khi bộ này vấp phải nhiều chỉ trích về cách thực thi luật nhập cư trong thời gian gần đây.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer đã đưa ra một loạt điều kiện của đảng Dân chủ, bao gồm cấm các cuộc tuần tra lưu động, mở rộng yêu cầu về lệnh khám xét và camera gắn trên người, áp dụng bộ quy tắc ứng xử chung cho toàn bộ lực lượng liên bang và cấm nhân viên DHS che mặt khi làm nhiệm vụ.

Tại cuộc phỏng vấn với Fox, Tổng thống Trump từ chối bình luận về các yêu cầu của đảng Dân chủ và chỉ cho biết: "Mọi người đều biết quan điểm của tôi và Mỹ đang có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trong lịch sử".

Theo truyền thông Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson của đảng Cộng hòa và Thủ lĩnh phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries của đảng Dân chủ đã gặp mặt trong ngày 31/1 để hướng tới một thỏa thuận ngăn chặn viễn cảnh chính phủ liên bang phải tạm dừng hoạt động trong thời gian dài.