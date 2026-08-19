Theo trang Euronews, Tổng thống Trump ngày 18/8 thông báo Mỹ và Canada đã đạt được một thỏa thuận mới, qua đó tạm dừng việc áp thuế 50%.

"Tôi đã tạm hoãn mức thuế 50% đối với Canada, vốn dự kiến có hiệu lực vào sáng mai (19/8), trong thời hạn 3 ngày. Quyết định này dựa trên thực tế rằng Mỹ và Canada đã đạt được thỏa thuận và đang chờ hoàn tất các văn kiện", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Tổng thống Trump cũng ám chỉ khả năng hai nước tái khởi động dự án đường ống năng lượng Keystone XL, nhưng không nêu chi tiết. Quyết định được đưa ra chưa đầy 2 giờ trước thời điểm mức thuế mới dự kiến có hiệu lực, qua đó tránh được nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia láng giềng và đồng minh lâu năm.

Hiện chính phủ Canada chưa đưa ra bình luận chính thức về thông báo của nhà lãnh đạo Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney trong chiều 18/8. Đây là cuộc điện đàm thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng một tuần, trong bối cảnh các cuộc đàm phán diễn ra suốt nhiều tuần qua.

Hồi giữa tháng 7, ông Trump đã viện dẫn Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 của Mỹ, cho phép tổng thống áp thuế trừng phạt lên tới 50% đối với các đối tác thương mại bị coi là phân biệt đối xử với hàng hóa của nước này. Theo đó, mức thuế 50% sẽ áp dụng với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada, bao gồm rượu vang, xi măng, dụng cụ khúc côn cầu trên băng, sản phẩm bơ sữa, đồ nội thất, cần câu cá, hạt giống, quần áo, tóc giả,...