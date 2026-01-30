Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Unn.ua

Trang UNN.ua dẫn lời ông Zelensky nói: "Tôi đã công khai mời ông Putin, nếu ông ấy dám". Đáp lại lời mời tới Moscow của Điện Kremlin, người đứng đầu Ukraine tuyên bố ông sẵn sàng cho bất kỳ hình thức nào của hội nghị thượng đỉnh cấp lãnh đạo, nhưng không phải ở Moscow hay Belarus, quốc gia có quan hệ mật thiết với Nga.

Theo ông Zelensky, Ukraine sẽ ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga nếu Moscow đồng ý với đề xuất của Washington về việc ngừng bắn phá hạ tầng năng lượng của Ukraine trong 1 tuần. Hiện Nga chưa xác nhận có ngừng tấn công hay không.

Tổng thống Ukraine cho biết, sáng kiến ​​tạm dừng tập kích các mục tiêu năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp đề xuất. Ông Zelensky lưu ý hiện chưa có thỏa thuận ngừng bắn chính thức nào, đồng thời mô tả đề xuất trên là một “cơ hội”, không phải một thỏa thuận ràng buộc.

Tổng thống Ukraine nói thêm, cho tới hiện tại, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn chưa đi đến vấn đề gây tranh cãi nhất là kiểm soát lãnh thổ và bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào chỉ có thể được ký kết tại một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo quốc gia.

Thủ đô Kiev của Ukraine tiếp tục đối mặt với khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng khi điều kiện mùa đông trở nên tồi tệ hơn. Các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện đã khiến nhiều khu vực của Kiev mất điện, thiếu nguồn cung cấp nhiệt sưởi ấm và nước trong điều kiện nhiệt độ đóng băng.