Đài RT dẫn lời ông Medinsky hôm nay (29/1) cho biết động thái trên là một phần của các thỏa thuận nhân đạo được thông qua năm ngoái trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn xe của Ukraine tham gia quá trình trao trả và tiếp nhận các thi hài lính tử trận với Nga. Ảnh: Pravda

Trung tâm điều phối Đối xử với tù binh của Ukraine đã xác nhận việc Nga trao trả các thi hài, nhưng không bình luận về số lượng hài cốt lính Nga mà Kiev đã bàn giao cho Moscow.

Trước đó, vào ngày 19/12 năm ngoái, Moscow đã trao trả 1.003 thi hài lính tử trận cho Ukraine và nhận lại hài cốt của 26 binh sĩ Nga.

Nga và Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc trao đổi như trên trong suốt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Đầu tháng 12/2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thống kê, nước này đã trao trả hài cốt của hơn 11.000 binh sĩ cho Kiev, đồng thời nhận lại 201 hài cốt. Hai bên cũng đã tiến hành trao đổi tù binh.

Ukraine bắn phá trạm radar, sở chỉ huy UAV của Nga

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố binh lính nước này vừa tấn công một trạm radar quan trọng, một số sở chỉ huy máy bay không người lái (UAV) và một kho đạn dược của quân Nga ở các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Moscow.

Báo Pravda dẫn thông cáo của nhà chức trách Ukraine ngày 29/1 cho hay: “Nhờ hành động phối hợp của các lực lượng quân sự Ukraine, trong nỗ lực làm suy yếu khả năng phòng không của đối phương, chúng tôi đã tấn công một trạm radar 1L119 Nebo-SVU của Nga ở gần làng Lymarivka tại vùng Luhansk. Ước tính chi phí của hệ thống này vào khoảng 100 triệu USD".

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cùng ngày, các lực lượng Kiev đã tập kích nhiều sở chỉ huy UAV của Nga gần các làng Solodke, Rivnopillia và Novohryhorivka ở tỉnh Zaporizhzhia và gần khu vực Pidstepne thuộc vùng Kherson. Binh lính Ukraine cũng nhắm bắn một kho đạn dược của đối phương gần làng Vasylivka thuộc vùng Zaporizhzhia.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm, Kiev đang đánh giá các tổn thất của phía Nga trong các vụ tấn công trên.

Moscow hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về những thông tin do phía Ukraine công bố.