Theo Điện Kremlin, Nga đã nhiều lần bàn về một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa ông Putin và ông Zelensky, bao gồm cả trong các cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát ngôn viên Điện Kemlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kemlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc họp báo ngày 29/1: “Chúng tôi vẫn đang thảo luận về Moscow. Những bàn luận mang tính suy đoán là không phù hợp ở đây.”

Một ngày trước đó, Yury Ushakov, trợ lý hàng đầu của Tổng thống Putin khẳng định một cuộc tiếp xúc giữa hai nguyên thủ có thể được sắp xếp tại thủ đô Nga.

“Tổng thống của chúng tôi cũng nhiều lần nói với các nhà báo rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc gặp, chúng tôi sẽ rất vui lòng mời ông ấy đến Moscow. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho ông ấy và các điều kiện làm việc cần thiết”, ông Ushakov chia sẻ với kênh truyền hình quốc gia Russia 1. Tuy nhiên, ông Ushakov lưu ý một cuộc gặp thượng đỉnh như vậy cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng đến mục tiêu cụ thể là ký kết các thỏa thuận nhất định.

Các phát biểu trên được đưa ra vài ngày sau cuộc đàm phán 3 bên trực tiếp đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Trong một cuộc họp của nội các Mỹ hôm 29/1, đặc phái viên Steve Witkoff đánh giá các cuộc đàm phán đã “đạt được nhiều tiến bộ”, với “nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra giữa các bên”.

Vòng đàm phán 3 bên tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 1/2. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump sẽ không tham dự vòng thương lượng này.

Tổng thống Ukraine đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với ông Putin vào năm 2022, sau khi 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga. Theo Moscow, dù nhiều lần tuyên bố sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Nga nhưng ông Zelensky vẫn chưa bãi bỏ lệnh cấm trên.