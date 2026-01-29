Theo tờ Independent, truyền thông Mỹ đã bắt đầu đưa tin về bức ảnh chụp chung giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin kể từ ngày 28/1.

Cụ thể, bức ảnh về hai nhà lãnh đạo được treo ở Phòng Palm, nơi nối liền Cánh Tây với khu nhà ở của Nhà Trắng. Bên dưới bức ảnh của ông Trump và ông Putin là bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Mỹ cùng với cháu gái ở giải đua xe NASCAR Daytona 500. Phòng Palm là nơi thường được dùng làm sảnh đón khách tại Nhà Trắng và đã được tân trang lại trong thời gian gần đây.

Ảnh chụp chung giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Nhà Trắng. Ảnh: EPA

Trên thực tế, bức ảnh tại Phòng Palm chính là bức ảnh Tổng thống Trump từng đề cập với báo chí vào tháng 8 năm ngoái, tiết lộ đây là món quà do Tổng thống Putin gửi tặng sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska. Vào thời điểm đó, ông Trump nhận xét lãnh đạo Điện Kremlin trong bức ảnh trông "rất ổn", còn bản thân ông chỉ "tạm được".

Ngay sau khi xuất hiện, bức ảnh đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau. Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev gọi đây là một bức ảnh tuyệt vời, "đáng giá cả ngàn lời nói".

Ngược lại, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Estonia Marko Mihkelson lại cho rằng động thái của Nhà Trắng đã làm lu mờ triển vọng về việc sớm kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine. Thượng nghị sĩ Dân chủ Mỹ Mark Warner cũng chỉ trích động thái của ông Trump, cho rằng lãnh đạo Nhà Trắng đã đặt "ông Putin lên trên gia đình và người dân Mỹ".

Khi được hỏi về bức ảnh, một quan chức Nhà Trắng giải thích việc trưng bày ở Phòng Palm nhằm ghi lại các hoạt động công vụ của Tổng thống Trump và sẽ được thay đổi luân phiên.