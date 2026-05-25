Theo báo Pravda, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 24/5 đã thông báo về việc Kiev kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và một cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sau đợt không kích quy mô lớn của Nga.

"Cộng đồng quốc tế cần có phản ứng phù hợp và mạnh mẽ đối với bên gây hấn. Rõ ràng Nga đang muốn bù đắp cho sự đình trệ trên tiền tuyến bằng các cuộc không kích tên lửa diện rộng. Các đối tác của Ukraine phải tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga, buộc họ hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài", ông Sybiha cho biết.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã có 4 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương trong đợt không kích quy mô lớn của Nga. "Hành động của Nga là không thể bỏ qua, họ phải chịu hậu quả", ông Zelensky nhấn mạnh.

Cùng ngày 24/5, quan chức phụ trách đối ngoại của EU Kaja Kallas đã lên án việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc không kích hỗn hợp nhắm vào khu vực ngoại ô Kiev. "Đây là hành vi leo thang liều lĩnh. Các ngoại trưởng EU sẽ thảo luận cách gia tăng sức ép với Nga trong tuần tới", bà Kallas nói.

Vào đêm 23/5, quân đội Nga đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn bằng loạt tên lửa Oreshnik, Iskander, Kinzhal và Zircon nhằm vào nhiều khu vực ở Ukraine. Moscow khẳng định đây là động thái đáp trả các vụ tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở dân sự trên lãnh thổ Nga.

Theo truyền thông Ukraine, tên lửa Oreshnik đã rơi xuống thị trấn Belaya Tserkov, cách ngoại ô thủ đô Kiev khoảng 64km. Hiện quân đội Ukraine đã thu gom các mảnh vỡ của tên lửa này để tiến hành phân tích.