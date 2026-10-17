Tổng thống Putin khẳng định quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể trên tiền tuyến và đang đẩy nhanh việc thiết lập vùng đệm an ninh dọc biên giới Ukraine.

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/10 tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở công nghiệp quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời đánh giá cao đà tiến công của quân đội Nga trên tiền tuyến.

"Việc lập vùng đệm an ninh dọc theo biên giới đang được tiến hành hiệu quả. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm an ninh tuyệt đối cho các khu vực biên giới của Nga trong tương lai. Chúng ta sẽ không đưa vấn đề này vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào với Ukraine. Đương nhiên, cần tiếp tục tiến hành các đòn tấn công quy mô lớn nhắm vào các cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của đối phương", ông Putin cho biết.

Chủ nhân Điện Kremlin thông báo rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hơn 1.300 km2 lãnh thổ ở Donbass và Novorossiya trong tháng 9. Nếu tính từ đầu năm, quân đội Nga đã kiểm soát được khoảng 6.500 km2 lãnh thổ và 310 khu định cư.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Hiện có khoảng 10% lãnh thổ Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Tại Zaporizhzhia thì Kiev duy trì quyền kiểm soát khoảng 16,5% lãnh thổ", ông Putin thông tin.

Về việc Ukraine liên tục tập kích cơ sở công nghiệp, dầu mỏ và năng lượng của Nga, Tổng thống Putin đánh giá lực lượng phòng không vẫn thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, song vẫn còn dư địa để cải thiện. "Đương nhiên, vẫn còn những điểm cần khắc phục. Chúng ta cần nâng cao hiệu quả bảo vệ các cơ sở dân sự, trước hết là các cơ sở dân sự và tất nhiên cả các cơ sở quân sự", ông Putin nói.

Cùng ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận việc Nhà Trắng hạn chế quân đội Ukraine sử dụng hệ thống internet vệ tinh Starshield.

"Tôi không biết ai đã làm vậy. Đó không phải là tôi và tôi cũng không cho rằng Elon Musk đã làm vậy. Từ những gì tôi hiểu, vấn đề này từ trước tới nay vẫn như vậy", ông Trump cho hay.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin của truyền thông Anh nói rằng Nhà Trắng là bên đã ra lệnh hạn chế hệ thống Starshield ở Ukraine.

Starshield là đơn vị kinh doanh chuyên trách của SpaceX phát triển hệ thống vệ tinh quân sự và tình báo cho Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc). Starshield tận dụng mạng lưới vệ tinh Starlink làm nền tảng truyền dẫn nhưng sử dụng các thiết bị đầu cuối chuyên dụng, cổng mạng riêng biệt, tích hợp mã hóa cấp cao và cho phép gắn cảm biến trực tiếp lên các khí tài như UAV.