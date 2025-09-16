Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EFE/EPA

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình Yalda Hakim của Sky News tại dinh tổng thống ở Kiev, ông Zelensky cho biết, cách duy nhất để chấm dứt xung đột là thiết lập các đảm bảo an ninh cụ thể và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên quyết.

Người đứng đầu Ukraine bày tỏ hy vọng Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ thảo luận với ông Trump các chi tiết về việc đảm bảo tương lai cho Ukraine khi Tổng thống Mỹ tới thăm Anh vào cuối tuần này.

"Tôi rất hy vọng ông Starmer có thể thảo luận cụ thể về các đảm bảo an ninh của Mỹ với Ukraine. Trước khi xung đột kết thúc, tôi thực sự muốn tất cả các thỏa thuận được thực hiện... Tôi muốn có văn bản được Mỹ và mọi đối tác châu Âu ủng hộ. Điều này rất quan trọng và để nó được thực hiện, chúng ta cần Tổng thống Trump thể hiện rõ lập trường, khiến cho ông Putin sợ hãi", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ có các động thái cá nhân mạnh mẽ để ngăn chặn người đứng đầu Nga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Trump thúc giục các đồng minh NATO dừng mua dầu mỏ của Nga và áp thuế với Trung Quốc để gây áp lực với Moscow.

Tổng thống Ukraine phát biểu: "Tôi tin Mỹ đủ mạnh để tự đưa ra quyết định. Tôi tin ông Trump có thể cung cấp cho Ukraine số lượng lớn các hệ thống phòng không... Tôi chắc chắn Mỹ có thể áp đủ lệnh trừng phạt để gây tổn hại cho nền kinh tế Nga, cộng với việc ông Trump đủ mạnh để khiến ông Putin phải e ngại. Châu Âu đã đưa ra 18 gói trừng phạt Nga. Giờ đây, điều duy nhất còn thiếu là gói trừng phạt mạnh của Mỹ".

Ông Zelensky cũng cảnh báo vụ máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm phạm không phận Ba Lan là cách Tổng thống Nga Putin "sát hạch" NATO xem liên minh quân sự này có khả năng làm gì về cả ngoại giao lẫn chính trị và người dân sẽ phản ứng thế nào. Ông Zelensky nói thêm: "Theo tôi, Nga còn gửi một thông điệp tới NATO là liên minh có dám cung cấp thêm cho Ukraine hệ thống phòng không hay không vì chính các vị có thể cần tới chúng".