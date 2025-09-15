Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, hôm nay (15/9), ông Lâm Kiếm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố nước này luôn giữ lập trường khách quan và công bằng về xung đột ở Ukraine, cũng như đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

"Phần lớn các quốc gia bao gồm cả Mỹ và châu Âu vẫn tiếp tục giao thương với Nga", ông Lâm nói thêm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

"Hoạt động trao đổi và hợp tác thông thường giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Nga tuân thủ những quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các nguyên tắc thị trường, cũng như không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, và không chịu sự can thiệp hoặc ảnh hưởng từ bất kỳ bên thứ ba nào”, ông Lâm nhấn mạnh.

Liên quan tới lời kêu gọi trừng phạt Trung Quốc từ phía chính quyền của Tổng thống Trump, ông Lâm gọi đây là "hành động bắt nạt và áp chế kinh tế đơn phương điển hình, làm suy yếu nghiêm trọng các quy tắc thương mại quốc tế, đe dọa an ninh, sự ổn định của chuỗi công nghiệp và cung ứng toàn cầu”.

"Thực tế đã chứng minh việc gây sức ép là không được ưa chuộng, và sẽ không giải quyết được vấn đề. Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Đối thoại và đàm phán là lối thoát khả thi duy nhất", ông Lâm cho hay.

Ông nhấn mạnh, “chúng tôi kiên quyết phản đối một số bên hướng vấn đề này về phía Trung Quốc, và chúng tôi kiên quyết phản đối việc áp đặt các lệnh trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, và quyền tài phán dài hạn đối với Trung Quốc”.

Ông Lâm khẳng định, Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó cứng rắn, nếu như các quyền và lợi ích của nước này bị xâm phạm.

Trước đó, tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta (YES) ở Kiev hôm 13/9, ông Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, đã gọi Nga là "đối tác nhỏ" của Trung Quốc, và cho rằng Moscow đang thua trong xung đột ở Ukraine. Ông Kellogg còn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ Trung Quốc, và ở mức độ thấp hơn là từ Triều Tiên đối với Nga.

"Người Trung Quốc có sức mạnh kinh tế, họ có sức mạnh quân sự, họ có lịch sử rõ ràng và cả sự lãnh đạo. Tôi nghĩ nếu Trung Quốc cắt đứt sự hỗ trợ cho Nga vào hôm nay, xung đột sẽ kết thúc vào ngày mai”, ông Kellogg nói.

Cũng theo ông Kellogg, "nếu Nga đang hoạt động tốt, họ đã không cần phải đưa 10.000 binh sĩ Triều Tiên đến chiến đấu ở Kursk, Sumy, và những nơi khác. Điều đó cho thấy, quân đội Nga cũng đang có vấn đề về nhân lực và chiến đấu”.