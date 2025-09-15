Theo trang tin quân sự Militarnyi, đoạn video hé lộ sự xuất hiện của các tên lửa Iskander-M tại Kaliningrad đã được Clash Report đăng tải trên mạng xã hội X. Đoạn video được quay trên đường cao tốc E28, phía bắc làng Kudryavtsevo thuộc vùng Kaliningrad và cách biên giới Ba Lan 35km.

Cũng theo video, Nga đã triển khai 2 bệ phóng Iskander với các tên lửa đạn đạo hướng về phía thủ đô Warsaw và thành phố Lublin của Ba Lan.

Video: Militarnyi

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Hoạt động triển khai này là một phần trong cuộc tập trận chung Zapad-2025 giữa quân đội Nga và Belarus, kéo dài từ ngày 12 - 16/9.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Belarus Pavel Muraveika nhấn mạnh, trong giai đoạn đầu, các binh sĩ Nga và Belarus sẽ tham gia diễn tập đẩy lùi cuộc tấn công trên không của đối phương, sau đó sẽ chuyển sang hành động phòng thủ trên bộ. Giai đoạn 2 sẽ tập trung vào thực hành các hành động tấn công nhằm tiêu diệt nhóm binh sĩ của đối phương và dọn sạch khu vực của họ.

Cuộc tập trận diễn ra ở nhiều bãi huấn luyện của Nga và Belarus cũng như trên biển và trên không phận ở Biển Baltic và Biển Barents.

Trên thực tế, Nga đã triển khai các hệ thống phòng không Iskander ở vùng Kaliningrad kể từ năm 2007, nhưng chỉ là huy động tạm thời. Vào năm 2018, các hệ thống Iskander đã được điều động cố định ở Kaliningrad. Trong tuyên bố vào thời điểm đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lý giải động thái này nhằm đối phó “những hành động phá hoại từ phía NATO”.